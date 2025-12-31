İLAN

T.C. İstanbul Anadolu 31. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/81 Esas

DAVALI : ANIL GÖKCECİK - 630******636

İstanbul Anadolu 31.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/81 Esas sayılı dosyasında Anıl Gökcecik'in tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilemediğinden Tebligat Kanununun 28.maddesi gereğince adı geçene ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

İstanbul Anadolu 31.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/81 Esas sayılı dosyasında;Replace Turizm Oto. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından davalı Anıl Gökcecik aleyhine açılan İtirazın İptali davasında; 13/03/2025 tarihli bilirkişi raporunda "davacı Replace Turizm Oto. San. Ve Tic. A.Ş.'nin 2019 Aralık ve 2020 Ocak dönemlerine ilişkin ticari defterlerini TTK hükümlerine uygun tutulduğu, davacı Replace Turizm Oto. San. Ve Tic, A.Ş.'nin davalı Anıl Gökcecik'den araç kiralama sözleşmesine istinaden tanzim edilen faturalar ile cari hesap ekstresinden kaynaklı, 20.08.2020 takip tarihi itibariyle 10.485,86 TL asıl alacak, 579,16 TL gecikme zammı olmak üzere toplam 11.065,02 TL alacaklı olduğu şeklinde kanaatine varılmıştır'' bildirilmiştir. İstanbul Anadolu 31.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/81 esas sayılı dosyasının duruşma gününün 19/06/2026 günü saat 10:25 olduğu, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02374100 #ilan.gov.tr