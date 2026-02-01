ÇINLAMA GEÇMİYOR

60 yaşındayım 3 aydır kulağımda çınlama var. Bu şikayet neden olur? Doktora gitmek gerekir mi?

Kulak çınlaması hastanın herhangi bir dış uyaran olmadan ses işitmesi halidir. Tek taraflı kulak çınlamaları araştırılmalıdır. Altından tümör çıkabilir. Bu patolojilerin varlığı odiolojik testlerle ortaya konulsa bile kesin tanı ancak BT ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile konabilir. Kulak çınlaması akustik travmaya bağlı işitme kayıplarının ilk bulgusu olabilir. Kulak Burun Boğaz Uzmanı'na muayene ol. Şikayetlerin araştırılsın.

DİZLERİM TUTMUYOR

59 yaşındayım. Her 2 dizim ağrıyor. Fizik tedavi dizlerin kurumuş dedi. Arkadaşım annesine ozon yaptırmış. İyi gelmiş. Bende yaptırsam olur mu?

Ozon Tedavisi uygulamadan önce doktor olarak seni muayene etmemiz gerek. Genel bilgi vermek gerekirse Ozon Tedavisi, ağrı ve enfeksiyon kontrolünde fayda sağlanabilen bir tedavidir. Bununla beraber P.R.P. Tedavisi dediğimiz kişinin kendi kanından hazırlanan ve diz eklem boşluğuna enjeksiyon tedavisinden faydalanabilirsin.

ÇATLAK BASUR YAPMAZ

Nafiz bey, makatımda çatlak var. Bir de memeler var. Çatlaklar meme yapar mı?

Makattaki çatlağa 'Anal Fissür' denir. Makat iç yüzeyinde ve hemen dışındaki cilde uzanan yırtıklar oluşur. Çoğunlukla zorlu ıkınmalar, kabızlıklar esnasında oluşur. Çatlakyırtık olduktan sonra ağrı ihtimali ile dışkılama ertelemeleri sonucu kabızlık-sert dışkı artar. Çatlak-yırtık ilerler. Makattaki memeler yani hemoroid-basur-makat damar varisleri de ıkınma ve kabızlıkla ortaya çıkabilir. Çatlak basur yapmaz, sebep olur.

DOKTORA GÖRÜN

29 yaşındayım. Askerden yeni geldim. Sağ mememde nohut kadar beze var. Meme hastalığım olabilir mi?

Erkeklerde de meme hastalığı olur. En yaygın görülen belirtide meme dokusunda kitle veya kitlelerdir. Genel cerrahi uzmanı veya iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Erken teşhis erken tedavi demektir. İleri devreye geçen hastalıklarda hasta da doktorda zorlanır. Yani meme deyince herkes kadınlara has bir hastalık sanmasın. Erkekler bunu daha fazla ihmal ediyor. Ayrıca memede bir şişlik tespit edildiği zaman uygulanan tanı yöntemleri de aynen kadınlarda uygulandığı gibidir.

GÖĞÜS AĞRISI VARSA...

Babamın göğüs ağrısı oldu. Kalp damarı tıkalıymış! Acilen anjiyo yaptılar. Stent takıldı. Şimdi bu stentler çıkacak mı?

Kalp damarı tama yakın tıkanırsa göğüs ağrısı yapabilir. Damara tel diyebileceğimiz bir alet sokulur. Bunun yardımıyla tıkalı kısma damar içinde şişip tıkalı kısmı damarın duvarına doğru itekleyip, damarın içindeki boşluğu kanın geçebileceği kadar genişletebilen balon uygulaması yapılır. Stentler, açılıp kullanılmadan önce, 1-2 mm genişlikteki sönük bir balonun üzerine büzülmüş vaziyette yer alırlar. Bu balon da, çok ince ve uzun bir tübe bağlıdır. Stentler takıldıktan sonra tekrar çıkartılmazlar.