İşte Bebek Otel'de kumar görüntüleri! Ünlüleri kayda alan Muzaffer Yıldırım'ın defterinden hangi isimler çıktı? Fuhuş ve uyuşturucu itirafı

VIP uyuşturucu partileri, fuhuş organizasyonları ve kumar faaliyetlerinin merkez üssü Bebek Otel 'de yeni skandallar gün yüzüne çıktı. Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak ile Yıldırım'ın rezidansında krupiyelik yapan Mehmet Çobanoğlu cezaevinden verdikleri dilekçelerle itirafçı oldu.



OTELE GELENLERİ TEK TEK KAYIT ALTINA ALDILAR Altunbulak, Muzaffer Yıldırım'ın otele gelen iş adamları, holding patronları ve ünlü isimleri sistematik biçimde takip ettiğini, otel kameralarına cep telefonundan anlık erişim sağladığını, kimlerin ne zaman ve kiminle geldiğini özel olarak sorguladığını anlattı.







ZİYLAN 9 KEZ "FUHUŞTURUCU" PARTİSİ VERDİ



Altunbulak ayrıca Mahmut Uğur Ziylan'ın otelde 9 kez kalarak uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlediğini belirtti.







KUMAR MASASI VE KUMAR DEFTERİNİN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Muzaffer Yıldırım'ın 10 yıllık çalışanı Mehmet Çobanoğlu da savcılığa itiraf dolu ifade verdi. İfadeye ek olarak kumarın oynandığı ana ve deftere ait görüntüler ortaya çıktı.

OTELE BASKIN YAPILIRKEN EVDEN DELİLLERİ TEMİZLEDİLER Bebek Otel'e baskın yapıldığı gün Muzaffer Yıldırım'ın evinden deliller yok etmek adına temizlik yapıldığını itiraf eden Çobanoğlu, "Ben hayatım boyunca uyuşturucu kullanmadım. Aramadan önce göstermiş olduğunuz kamera görüntüsündeki poker masasını aşağı indirdiğimi kabul ediyorum. Bu masada Muzaffer Yıldırım ve 10 arkadaşı poker oynardı. Ben delil karartmak için bu masayı aşağı indirmedim. Arama esnasında poker masasının yerini söylememe nedenim korktuğum içindi, bana verilen görev neticesinde ben bu eylemi gerçekleştirdim." dedi.