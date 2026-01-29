FAZLASI MİDEYE ZARAR!

Öğrenciyim. Midyeyi çok seviyorum. Ama ne zaman midye dolması yesem derimde döküntülerim oluyor. Neden sizce?

Ürtiker dediğimiz hastalık, bilinen diğer ismiyle kurdeşen kırmızı deri döküntüleri ile başlayan, kaşıntılı ve hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Stres, aşırı heyecan, besin alerjisi, mantar enfeksiyonları ürtikere neden olabilir. Döküntü olmadan önce yediğiniz yiyecekleri gözden geçirmeyi unutmayın. Hangi besinlerin size alerji yaptığını öğrenmek için alerji testi yaptırman uygun olacaktır. Yumurta, mayalı besinler, süt, kabuklu yemişler, balık, deniz mahsulleri, kurutulmuş meyveler ürtikere neden olabilir. Ayrıca tatlandırıcılar, gıda koruyucu maddeleri gibi maddelerde alerji yapabilir.

AİLEDE VARSA RİSKLİ

41 yaşındayım. 3 yıldır evliyim. Tüm bakımlarımı düzenli yaptırıyorum. Ailemizde de kadın bireylerde kanser öyküleri var. Ben de kanserden korkuyorum. Bununla beraber hiç doğum yapmadım. Yine de meme kanseri riskim olur mu? Ne yapmalıyım?

Ben geleceği bilmem. Meme kanseri riskini neler arttırabilir dersen o başka. Ailesinde meme kanseri bulunması, anne veya teyzede meme kanseri varsa, o annenin kızında meme kanseri, anne veya teyzesinde meme kanseri görülmeyen kadınlara göre 2.5 kat daha fazla görülmektedir. Kadının çocuk doğurmaması, geç menopoza girilmesi, anne, teyze ve kız kardeşlerde memede menopoz öncesinde kanser ortaya çıkmışsa kızlarında hastalığın ortaya çıkma oranı 4 kat, her iki memede görülmüşse 8 kat artabilir. Geç yaşta çocuk doğurulması, erken yaşta adet görülmesi, ileri yaş riski arttırır.

MENOPOZ SORUNLARI

Nafiz hocam, 56 yaşındayım. Menopoza giriyorum galiba. 'D vitamini tahlili yaptır' dediler. Bir şikayetim yok. Yine de yaptırayım mı?

D vitamini düzeyi tayini pahalıdır, düzenli olarak ölçülmesini önermeyiz. Yatağa ve eve bağımlı kişilerde bakımevleri ve huzur evlerinde kalanlarda, D vitamini eksikliği ve yetersizliğine yol açabilecek bir hastalığı olanlarda, Osteoporozu olanlarda, düşük travmalı kırık öyküsü olanlarda (örneğin ayakta dururken düşenlerde), kan kalsiyumu düşük olanlarda, kan fosforu düşük olanlarda, D vitamini metabolizmasını etkileyecek ilaçları kullananlarda, kanda D vitamini düzeyi bakılmalıdır. Buna da doktor karar vermelidir.