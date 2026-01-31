Epstein arşivi patladı: Bill Gates Rus kızlardan hastalık kaptı! George Bush hakkında tecavüz iddiası

Dosyalar, söz konusu e-postaların, Bill ve Melinda Gates Vakfı'ndaki görevinden ayrıldığı dönemde Gates'in o zamanki en yakın danışmanı Boris Nikolic adına gönderilmesi planlanan bir istifa mektubunun taslakları olabileceğine işaret ediyor.

Aynı mesajın daha önceki bir kısmında ise Epstein, Gates'in "son altı yılda gelişen dostluklarını hiçe sayma" kararından "aklın alamayacağı ölçüde hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Mesajın bir bölümünde Epstein'ın şu ifadeleri kullandığı iddia ediliyor:

Bill Gates'in sözcüsü Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Bu iddialar kesinlikle saçma ve tamamen gerçek dışıdır. Bu belgelerin ortaya koyduğu tek şey, Epstein'ın Gates'le devam eden bir ilişkisinin olmamasından duyduğu hayal kırıklığı ve tuzağa düşürmek ile karalamak için ne kadar ileri gidebildiğidir." i fadelerini kullandı.

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Bill Gates sert bir açıklama yaparak suçlamaları kesin bir dille reddetti. Bu nadir ve oldukça sert açıklamada Gates, iddiaların tamamının asılsız olduğunu vurguladı.

Epstein ile ilgili yeni dosyalarda sadece Gates yer almıyor. Bir diğer iddia ise eski ABD Başkanı George Bush ile ilgili. E-postalara göre, sözde bir mağdur, George H. W. Bush'un bir yat üzerinde kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

Aynı kişinin ayrıca, bebeklerin parçalandığına tanık olduğunu ve bazı kişilerin onların bağırsaklarındaki dışkıyı yediğini ileri sürdüğü bildirildi.

Elon Musk

ELON MUSK'LA PARTİ PLANI

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın, hüküm giymiş Epstein'a, pedofili adasına "vahşi bir parti" için hangi günün uygun olacağını sorduğu ortaya çıktı. Belgelere göre Musk, 25 Kasım 2012 tarihinde Epstein'a gönderdiği e-postada, "Bizim (sic) adadaki en çılgın parti hangi gün/gece olur?" diye sordu.

Musk, aynı mesajda İngiliz oyuncu ve eski eşi Talulah Riley'e atıfta bulunarak "Muhtemelen sadece Talulah ve ben oluruz" ifadelerini kullandı. Tesla CEO'sunun bu mesajı, Epstein'ın bir gün önce Musk'a gönderdiği ve "Helikopterle adaya kaç kişi geleceksiniz?" sorusunu yönelttiği e-postaya yanıt olarak yazıldığı belirtiliyor.

Musk'ın Epstein'a bu e-postayı gönderdiği dönemde, Epstein Florida'da reşit olmayanlara yönelik cinsel suçlardan hüküm giymiş durumdaydı.