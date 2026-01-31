Epstein arşivi patladı: Bill Gates Rus kızlardan hastalık kaptı! George Bush hakkında tecavüz iddiası
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein davasında yayımlanan milyonlarca yeni belge, küresel elitlerin sapkınlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Belgelerde Bilil Gates'in Rus kızlardan cinsel hastalık kaptığı ve Epstein'dan ilaç istediği ortaya çıktı. Belgelerde eski İngiliz Prensi Andrew'un kızlarla tuhaf fotoğraflarının yanı sıra eski ABD Başkanı George H. W. Bush ile ilgili tecafüz ve bebek parçalama iddiaları yer alıyor.
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili milyonlarca dosya daha yayımlandı. Yeni belgeler arasında pornografik videolar dahil milyonlarca kayıt, binlerce fotoğraf ve video yer alıyor.
MİLYONLARCA PORNOGRAFİK BELGE YAYIMLANDI
ABD Adalet Bakanlığı belgelerin Epstein cihazlarından ele geçirilen ancak kendisinin çekmediği çok miktarda ticari pornografi ve görüntü içerdiğini açıkladı.
BILL GATES CİNSEL HASTALIK KAPTI
Yayımlanan e-postalardan birinde Epstein'ın, milyarder Bill Gates'in Rus kızlardan cinsel yolla bulaşan hastalık kaptığı iddia edildi.
Belgelere göre Epstein, 18 Temmuz 2013'te Bill Gates'e uzun bir mesaj yazarak ilişkilerini bitirdiği için sert sözlerle yüklendi ve kişisel meseleleri örtbas etmeye yönelik girişimler olduğunu öne sürdü.
Mesajın bir bölümünde Epstein'ın şu ifadeleri kullandığı iddia ediliyor:
Yaraya tuz basar gibi, bana (sic) senin cinsel yolla bulaşan hastalığınla ilgili e-postaları, Melinda'ya gizlice verebilmem için benden antibiyotik temin etme talebini ve penisinin tarifini içeren yazışmaları silmemi rica ediyorsun.
Aynı mesajın daha önceki bir kısmında ise Epstein, Gates'in "son altı yılda gelişen dostluklarını hiçe sayma" kararından "aklın alamayacağı ölçüde hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.
Dosyalar, söz konusu e-postaların, Bill ve Melinda Gates Vakfı'ndaki görevinden ayrıldığı dönemde Gates'in o zamanki en yakın danışmanı Boris Nikolic adına gönderilmesi planlanan bir istifa mektubunun taslakları olabileceğine işaret ediyor.
GATES İDDİALARI REDDETTİ
İddiaların gündeme gelmesinin ardından Bill Gates sert bir açıklama yaparak suçlamaları kesin bir dille reddetti. Bu nadir ve oldukça sert açıklamada Gates, iddiaların tamamının asılsız olduğunu vurguladı.
Bill Gates'in sözcüsü Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Bu iddialar kesinlikle saçma ve tamamen gerçek dışıdır. Bu belgelerin ortaya koyduğu tek şey, Epstein'ın Gates'le devam eden bir ilişkisinin olmamasından duyduğu hayal kırıklığı ve tuzağa düşürmek ile karalamak için ne kadar ileri gidebildiğidir." ifadelerini kullandı.
GEORGE BUSH, CİNSEL SALDIRI VE DIŞKI…
Epstein ile ilgili yeni dosyalarda sadece Gates yer almıyor. Bir diğer iddia ise eski ABD Başkanı George Bush ile ilgili. E-postalara göre, sözde bir mağdur, George H. W. Bush'un bir yat üzerinde kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.
Aynı kişinin ayrıca, bebeklerin parçalandığına tanık olduğunu ve bazı kişilerin onların bağırsaklarındaki dışkıyı yediğini ileri sürdüğü bildirildi.
ELON MUSK'LA PARTİ PLANI
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın, hüküm giymiş Epstein'a, pedofili adasına "vahşi bir parti" için hangi günün uygun olacağını sorduğu ortaya çıktı. Belgelere göre Musk, 25 Kasım 2012 tarihinde Epstein'a gönderdiği e-postada, "Bizim (sic) adadaki en çılgın parti hangi gün/gece olur?" diye sordu.
Musk, aynı mesajda İngiliz oyuncu ve eski eşi Talulah Riley'e atıfta bulunarak "Muhtemelen sadece Talulah ve ben oluruz" ifadelerini kullandı. Tesla CEO'sunun bu mesajı, Epstein'ın bir gün önce Musk'a gönderdiği ve "Helikopterle adaya kaç kişi geleceksiniz?" sorusunu yönelttiği e-postaya yanıt olarak yazıldığı belirtiliyor.
Musk'ın Epstein'a bu e-postayı gönderdiği dönemde, Epstein Florida'da reşit olmayanlara yönelik cinsel suçlardan hüküm giymiş durumdaydı.
ANDREW'UN RAHATSIZ EDİCİ FOTOĞRAFLARI
Epstein dosyalarında yayımlanan rahatsız edici fotoğraflarda, Andrew Mountbatten-Windsor'ın yerde yatan bir kadının üzerinde dört ayak üzerinde çömelmiş halde olduğu görülüyor. Üç fotoğrafta da Andrew olduğuna inanılan bir adamın, sırtüstü yere uzanmış kadının üzerine eğildiği ve kollarını yana açtığı görülüyor.
BILL CLINTON YİNE BELGELERDE
Belgelerde Epstein ve Bill Clinton'ın 2000'deki yat partisinde uyuşturucu kullandıklarını ve tecavüzde bulundukları da iddia ediliyor. ABD Başkanı Trump ve Melania'nın da orada oldukları iddia ediliyordu.
EŞİYLE EPSTEIN YÜZÜNDEN BOŞANMIŞTI
Gates daha önce Epstein ile ilişkisinden pişmanlık duyduğunu söylemişti. Son yayınlanan belgeler arasında Epstein ve Gates'in çeşitli yerlerde birlikte görüldüğü, tarih belirtilmemiş çok sayıda fotoğrafın da yer aldığı bildiriliyor.
Gates ve Melinda 1994'ten 2021'e kadar evli kaldılar. Melinda, Gates'in ilişkilerinin ve Epstein ile olan ilişkisinin boşanmalarında etkili faktörler olduğunu söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.
Wall Street Journal'a göre, Gates'in Epstein ile iddia edilen ilişkileri hakkındaki endişeleri nedeniyle 2019'da boşanma avukatları tuttuğu bildirildi. Gates ise aynı yıl yaptığı açıklamada "Onunla hiçbir ilişkim veya arkadaşlığım yoktu. New Mexico'ya, Florida'ya, Palm Beach'e veya bunların hiçbirine gitmedim. Onunla birlikte olduğum her toplantı erkeklerle yapılan toplantılardı." demişti. Yaklaşık bir ay sonra New York Times Gates'in, Epstein hapse girdikten sonra da onunla çok kez görüştüğünü belirtti.
Gazete, Gates'in Epstein ile Manhattan'daki evinde en az üç kez görüştüğünü ve Mart 2013'te Epstein'ın özel jetiyle New Jersey'den Palm Beach'e uçtuğunu yazdı. Gates'in o zamanki sözcüsü, uçağın Epstein'e ait olduğunu bilmediğini söylemişti.