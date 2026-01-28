KAFEİNLİ İÇECEK ARTIRIR

29 yaşındayım. Hassasım. Duygusalım. Bağırsaklarım da bozuk. 3 yıldır spastik kolon dedikleri hastalığım var. Kolalı içecekler içemiyorum. Hastalığım azıyor. Ne içsem rahatlarım?

Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını arttırabilir. Elinle karnını sağdan sola ovalayarak gazını çıkart. Tabi herkesin içinde değil.

DOKTORUNA DANIŞ

Kız kardeşim 19 yaşında. 2-3 yıldır idrar kaçırma sorunu oluyor. Doktora da gittik ama sonuç alamadık. Ne yapmalıyız?

Geçmiş olsun. Ani tuvalete gitme isteğiyle istemsiz olarak idrar kaçırma, fiziksel aktiviteyle idrar kaçırma, farkına varılamayan idrar kaçırma, sürekli idrar kaçırma, uyku esnasında idrar kaçırma, tuvalet sonrası damla damla idrar kaçırma, mesanede idrar birikmesi sonrası idrar kaçırma gibi idrar kaçırma çeşitleri var. Nörolojik, enfeksiyona bağlı, doğuştan gelen, geçirilmiş ameliyat, kas güçsüzlüğü gibi nedenle olabilir. Üroloji uzmanı ile birlikte hareket etmeli.