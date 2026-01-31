PODCAST CANLI YAYIN

Emekliye 32 bin TL’ye varan promosyon! 2026'da yeni tabloyla en yüksek ödemeyi veren bankalar

En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılması, bankaların sunduğu promosyon yarışını da hızlandırdı. Güncellenen rakamlarla birlikte bazı bankalar emeklilere 2026 yılı itibarıyla promosyon tutarlarını 32 bin TL seviyesine kadar çıkaran yeni kampanyalar sunmaya başladı.

Giriş Tarihi:
Maaş artışlarının açıklanmasının ardından bankalar, daha fazla müşteri kazanmak amacıyla promosyon kampanyalarında rekabeti artırdı. 2026 yılının başında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yanı sıra kamu ve özel sektör çalışanları da güncellenen promosyon fırsatları takip ediliyor. Peki en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

EMEKLİ PROMOSYONLARINDA YENİ DÖNEM

Emekli maaşlarının 20 bin TL düzeyine çıkmasının ardından bankalar promosyon tekliflerini yükselerek 30 bin TL'nin üzerine taşıdı. Takvim'den Önder Yılmaz'ın haberine göre, yeni görüşmeler sonrası promosyonların daha da yükselmesi bekleniyor. Mart ayında başlayacak pazarlık sürecinin ardından emeklilerin daha avantajlı teklifler alabileceği öngörülüyor. Bu nedenle mevcut anlaşmalar için acele edilmemesi öneriliyor.

BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

İş Bankası

Aylık Net Maaş TutarıKoşulsuz Nakit Promosyon Tutarıİki Yeni Fatura Talimatına MaxiPuanYeni Kredi Kartı Harcamasına MaxiPuan*Toplam
0 TL - 9.999 TL6.250 TL1.000 TL8.000 TL15.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL10.000 TL1.000 TL8.000 TL19.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL12.500 TL1.000 TL8.000 TL21.500 TL
20.000 TL ve üzeri15.000 TL1.000 TL8.000 TL24.000 TL
Ziraat Bankası

Maaş Aralığı (Net)Ödenecek Promosyon Tutarı
0 TL - 9.999,99 TL arası5.000 TL
10.000 TL - 14.999,99 TL arası8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arası10.000 TL
20.000 TL ve üzeri12.000 TL
Halk Bankası

Brüt Maaş TutarıÖdenecek Promosyon Tutarı
10.000 TL – 14.999,99 TL8.000 TL
15.000 TL – 19.999,99 TL10.000 TL
20.000 TL ve üzeri12.000 TL
VakıfBank

Aylık Net Maaş Tutarı3 Yıllık Toplam Peşin Promosyon
0 - 9.999 TL5.000 TL
10.000 - 14.999 TL8.000 TL
15.000 - 19.999 TL10.000 TL
20.000 TL ve Üzeri12.000 TL
QNB Bankacılık

Aylık Net Maaş TutarıStandart Emekli PromosyonOtomatik Ödeme Talimatıİhtiyaç Kredisi KullanımıEk Hesap KullanımıKredi Kartı İadeleriToplam Emeklilik Ödülü
0 - 9.999 TL8.500 TL3.000 TL2.500 TL2.500 TL3.000 TL19.500 TL
10.000 TL - 14.999 TL13.500 TL3.000 TL2.500 TL2.500 TL3.000 TL24.500 TL
15.000 TL - 19.999 TL16.500 TL3.000 TL2.500 TL2.500 TL3.000 TL27.500 TL
20.000 TL ve Üzeri20.000 TL3.000 TL2.500 TL2.500 TL3.000 TL31.000 TL
Yapı Kredi

Aylık Net Maaş TutarıMaaş Promosyon TutarıFatura Talimatı¹Kredi Kartı Harcaması²Dijital Aktiflik³Mobil Müşteri AçılışıToplam Promosyon
0 - 9.999 TL6.250 TL2.000 TL2.000 TL2.000 TL3.000 TL15.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL10.000 TL3.000 TL3.000 TL2.000 TL3.000 TL21.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL12.500 TL4.000 TL4.000 TL2.000 TL3.000 TL25.500 TL
20.000 TL ve Üzeri15.000 TL5.000 TL5.000 TL2.000 TL3.000 TL30.000 TL
Albaraka Türk Emekli Promosyon

Özellik / KampanyaSunulan Avantajlar
Toplam Promosyon Tutarı32.000 TL'ye varan
EFT / Havale / FASTÜcretsiz
Kredi KartıAidatsız Kart Seçeneği
Dijital BaşvuruMobil Üzerinden Müşteri Olma İmkanı
Müşteri StatüsüYeni Albaraka Türk Müşterileri ve Emekliler
Deniz Bank

Maaş TutarıStandart PromosyonEk Ödül (KMH)Ek Ödül (Fatura)Kredi Kartı AktiflikToplam Promosyon
0 - 9.999 TL5.000 TL2.000 TL2.000 TL8.000 TL17.000 TL
10.000 - 14.999 TL8.000 TL2.000 TL3.000 TL8.000 TL21.000 TL
15.000 - 19.999 TL10.000 TL2.000 TL4.000 TL8.000 TL24.000 TL
20.000 TL ve Üzeri12.000 TL2.000 TL5.000 TL8.000 TL27.000 TL
ING Bank

Aylık Net Maaş TutarıKoşulsuz NakitFatura TalimatıTuruncu Hesapİhtiyaç KredisiKart HarcamaTOPLAM ÖDÜL
0 - 9.999 TL6.250 TL2.500 TL4.000 TL4.000 TL2.500 TL19.250 TL
10.000 - 14.999 TL10.000 TL2.500 TL4.000 TL4.000 TL2.500 TL23.000 TL
15.000 - 19.999 TL12.500 TL2.500 TL4.000 TL4.000 TL2.500 TL25.500 TL
20.000 TL ve Üzeri15.000 TL2.500 TL4.000 TL4.000 TL2.500 TL28.000 TL
Emekli promosyon ödemelerine ilişkin en güncel ve doğru bilgiler bankaların resmi internet sitelerinde yer almaktadır. Paylaşılan bu içerik yatırım tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

