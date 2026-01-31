Emekliye 32 bin TL’ye varan promosyon! 2026'da yeni tabloyla en yüksek ödemeyi veren bankalar

EMEKLİ PROMOSYONLARINDA YENİ DÖNEM

Emekli maaşlarının 20 bin TL düzeyine çıkmasının ardından bankalar promosyon tekliflerini yükselerek 30 bin TL'nin üzerine taşıdı. Takvim'den Önder Yılmaz'ın haberine göre, yeni görüşmeler sonrası promosyonların daha da yükselmesi bekleniyor. Mart ayında başlayacak pazarlık sürecinin ardından emeklilerin daha avantajlı teklifler alabileceği öngörülüyor. Bu nedenle mevcut anlaşmalar için acele edilmemesi öneriliyor.