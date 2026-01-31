Emekliye 32 bin TL’ye varan promosyon! 2026'da yeni tabloyla en yüksek ödemeyi veren bankalar

BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI
İş Bankası
|Aylık Net Maaş Tutarı
|Koşulsuz Nakit Promosyon Tutarı
|İki Yeni Fatura Talimatına MaxiPuan
|Yeni Kredi Kartı Harcamasına MaxiPuan*
|Toplam
|0 TL - 9.999 TL
|6.250 TL
|1.000 TL
|8.000 TL
|15.250 TL
|10.000 TL - 14.999 TL
|10.000 TL
|1.000 TL
|8.000 TL
|19.000 TL
|15.000 TL - 19.999 TL
|12.500 TL
|1.000 TL
|8.000 TL
|21.500 TL
|20.000 TL ve üzeri
|15.000 TL
|1.000 TL
|8.000 TL
|24.000 TL
Ziraat Bankası
|Maaş Aralığı (Net)
|Ödenecek Promosyon Tutarı
|0 TL - 9.999,99 TL arası
|5.000 TL
|10.000 TL - 14.999,99 TL arası
|8.000 TL
|15.000 TL - 19.999,99 TL arası
|10.000 TL
|20.000 TL ve üzeri
|12.000 TL
Halk Bankası
|Brüt Maaş Tutarı
|Ödenecek Promosyon Tutarı
|10.000 TL – 14.999,99 TL
|8.000 TL
|15.000 TL – 19.999,99 TL
|10.000 TL
|20.000 TL ve üzeri
|12.000 TL