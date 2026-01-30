26 yaşında erkeğim. Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim iyi çıktı. Doktor stresten olduğunu söyledi. Ne yapmalıyım?

Aldığın ilaçlar varsa onları öğrenelim. Ayrıca el ve yüzde şişmeler alerjik durumlarda, bazı romatizma hastalıklarında da olabilir. Stres bedende birçok hormon ve salgıyı etkileyebilir. Mutlaka idrar tahlili yaptır. Protein kaçağı var mı bakalım. Karaciğer testleri görülmeli. Bu anlattıklarımdan yapılmayan varsa tekrar doktoruna git. Kalanları yaptır.

KANSER KORKUSU

45 yaşında bir kadınım. Adetlerim düzenli. Kanser olmaktan korkuyorum. Meme kanseri için hangi tahlili yaptırayım dedim. CA 15-3 istediler. Bu test bende kanser varsa gösterir mi?

Evet gösterir. Her ne kadar tarama testi değilse de istenir. Meme kanseri tanısı konmuş kişilerde takipte kullanılan bir testtir. Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiştir. Kanser büyüdükçe CA 15-3 seviyesinde artış olur. Ayrıca karaciğer ve pankreas kanserinde de bu değer yükselebilir.

RAHİM SARKMASI VAR

Annem 63 yaşında. Rahim sarkması olmuş. Nasıl tedavi edilir? Ameliyat sakıncalı mı?

Rahim sarkması, iç organları taşıyan liflerin esnemesi, gevşemesi nedeniyle organların aşağı sarkmasıyla meydana gelir. Ya fizik tedavi yöntemleriyle ya da ameliyatla düzeltmeler yapılır. Tedavi seçimi hastaya göre değişir. İlerlemiş sarkmalarda fizik tedavi işe yaramaz. Ameliyatı, riskler taşır. Ameliyatla hastanın dışarı sarkan kitleden kurtarılması ve cinsel hayatını sağlıklı sürdürebilmesi için vajinal düzeltme yapılması planlanır.

ÇAYI AZALTIN

Annem idrar kaçırıyor. Ürolojiye gittik, doktor ilaç verdi ama fayda etmedi. Ne yapmalıyız?

Bez bağlama konusunda annenizi ikna edin. İdrar yolu ve mesane hastalıkları, hipertansiyon, tiroit bezinin çok çalışması, şeker ve stres idrar kaçırmaya neden olabilir. İlaç tedavi etmezse diğer ihtimalleri araştırmamız gerekir. Sıvı alımını akşam saatlerine bırakmasın. Çay sık idrara çıkartır.

ŞİŞMANLIK YAPAR

Son 6 ayda 8 kilo aldım. 3 aydır adetimin de düzeni bozuldu. Şişmanlıkla ilgisi olabilir mi?

Olabilir . Son 6 ayda hayatını etkileyen stres, yeme-içme aldığın ilaçlaryeni tanı konulan bir hastalık ve buna benzer değişiklikleri tespit et. Ve hemen iç hastalıkları uzmanına başvur. Şişmanlık, adet düzenini etkiler. Tüylenme, meme ve rahim kanseri görülme sıklığını arttırır. Bununla beraber polikistik over, tiroit hastalıkları gibi hormonal hastalıklar hem adet düzenini hem de alınan kiloları izah edebilir.