Galatasaray'a 1 forvet 1 orta saha! Transferde Fenerbahçe'ye çalım
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Şampiyonlar Ligi kadrosunu da vereceği tarihe kadar takviyelerini tamamlamak amacında olan Aslan'ın gündemine son olarak Deniz Gül ve Kevin Danois girdi.
Galatasaray kadro derinliği sağlamak amacıyla transferde yoğun mesai harcıyor. Cimbom, iki genç ismin daha peşinde.
SPALLETTI'DEN OSIMHEN VE ICARDI SÖZLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray'ın Son 16 Play-Off turundaki rakibi Juventus'ta Teknik Direktör Luciano Spalletti, Parma ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İtalyan teknik adam Galatasaray ile oynanacak Devler Ligi maçlarına da değindi. İşte Spalletti'nin açıklamaları:
"Futbol açısından kesinlikle güzel bir yer çünkü oradaki insanlar futbola aşık, muhtemelen orada oynamaya gittiğinizde bir girdap içine giriyorsunuz. Bunu önleyemeyiz ve doğru değerlendirmeler yapabileceğimiz koşullara girerek bunu aşmalıyız. Her şeyi büyüten bir ortam, her şeyi ikiye katlıyor, futbol ikinci plana atılıyor çünkü her şey heyecan, çatışmalar, düellolar haline geliyor. ... Biz, her yerde bireysel kaliteleri olan çok zor bir rakibe karşı eşit şartlarda oynayacağımızın bilinciyle bu maça çıkacağız. Benim oldukça iyi tanıdığım oyuncular da var, bu yüzden kafamızı karıştırmamalı ve yarınki maça öncelik vermemeliyiz, aksi takdirde maçı daha da zor hale getirme riskiyle karşı karşıya kalırız. Diğer maçla aynı zorlukları var, ancak özellikleri ve nedenleri farklı."
"Osimhen hakkında söyleyecek çok şeyim var. Ondan bahsedecek olursam, Icardi'den de bahsetmek isterim. İkisi de, farklı şekillerde, 9 numarayı kan grubu olarak taşıyorlar. Şüphesiz kaliteleri var, ikisiyle birlikte tüm planlarınız hazır: plan A, plan B, plan C. Onlarla birlikte çözümleriniz var, sadece eve nasıl gireceğinize karar vermeniz gerekiyor: kapı zilini mi çalacaksınız, kapıyı mı kıracaksınız, yoksa yıkacak mısınız? Osimhen yıkar, diğeri ise ceza sahasında bitirici olarak, antrenörlük yaptığım en güçlü forvetlerden biriydi."
COMOLLI'DEN GALATASARAY AÇIKLAMASI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından temsilcimiz Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ile eşleşti.
KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakibi Juventus olarak netlik kazandı. Eşleşmenin açıklanmasının ardından Juventus cephesinden yeni bir değerlendirme geldi.
"ZOR BİR EŞLEŞME OLACAĞINI BİLİYORDUK"
Kura sonrası Juventus CEO'su Damien Comolli, siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Deneyimli yönetici, eşleşmenin zorluk derecesine dikkat çekti.
Comolli, "Kura çekiminden önce rakip kim olursa olsun zorlu bir maç olacağını biliyorduk." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL VURGUSU
İstanbul deplasmanına da değinen Comolli, "İstanbul'a gitmek heyecan verici olacak. Stadyumda inanılmaz bir atmosfer bulacağız." şeklinde konuştu.
TECRÜBE VE DENGE MESAJI
Galatasaray'ın Avrupa tecrübesine vurgu yapan Juventus CEO'su, "Şampiyonlar Ligi'nde bu tür maçlara alışkın, turnuvayı iyi tanıyan ve Juventus'u da iyi bilen oyuncularla karşılaşacağız." dedi.
FAVORİ YOK
Eşleşmede net bir favori olmadığını belirten Comolli, "Çok çekişmeli bir maç olacak. İkinci maçı evimizde oynamaktan mutluyuz ve bence açık bir favori yok. İki heyecan verici maç olacak." ifadeleriyle değerlendirmesini tamamladı.
DEVLER LİGİ HAMLESİ
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmek için kritik Juventus eşleşmesi öncesinde UEFA'ya bildirilecek kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, transfer döneminin sağladığı zaman avantajını fırsat hamlesine dönüştürmeyi planlıyor.
ÜÇ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI BULUNUYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi talimatları doğrultusunda Galatasaray, bildirilen kadro listesinde üç oyuncu değişikliği yapma hakkına sahip. Bu kapsamda gözler, UEFA'ya sunulacak güncel listeye çevrildi.
LANG VE ASPRILLA LİSTEYE GİRİYOR
Galatasaray'ın yeni transferleri Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın UEFA listesine dahil edilmesi bekleniyor. Yönetim ve teknik heyet, üçüncü isim konusunda ise değerlendirmelerini sürdürüyor.
KAZIMCAN KARATAŞ BEKLEMEDE
Genç sol bek Kazımcan Karataş'ın mevcut durumda UEFA listesinde yer almaması nedeniyle beklemede olduğu öğrenildi. Üçüncü değişiklik için yapılacak tercihin son ana kadar netleşmeyebileceği belirtildi.
TRANSFER TAKVİMİ GALATASARAY'A AVANTAJ SAĞLIYOR
Avrupa'nın büyük liglerinde transfer döneminin 3 Şubat'ta sona erecek olması, Türkiye'de ise 6 Şubat'a kadar devam etmesi Galatasaray'a önemli bir zaman avantajı sunuyor. Sarı-kırmızılıların, bu süreçte daha önceki Victor Osimhen benzeri fırsat transferlerini gündeme alarak kadroyu güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.
SON TARİH 5 ŞUBAT
UEFA'ya yapılacak kadro değişiklikleri için son tarihin 5 Şubat 2026 saat 23.59 olduğu belirtildi. Galatasaray cephesinde, nihai kararın bu tarihe kadar verileceği ifade edildi.
ORTA SAHAYA SÜRPRİZ ADAY
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Auxerre forması giyen Kevin Danois ile ilgilendiği belirtildi.
Kış transfer döneminde orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın, genç futbolcuyu yakından takip ettiği öğrenildi.
GALATASARAY'DAN KEVIN DANOIS ATAĞI
Orta saha için birçok oyuncuyla temas halinde olan Galatasaray'da listeye eklenen son isim Kevin Danois oldu. Sarı-kırmızılılar, Auxerre'in 21 yaşındaki Fransız futbolcusunu transfer radarına aldı.
YABANCI KURALIYLA UYUMLU
Kevin Danois, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği 2002 ve sonrası doğumlu yabancı futbolcu kuralına da uyuyor. Bu durum, genç oyuncuyu Galatasaray açısından daha cazip bir seçenek haline getiriyor.
PİYASA DEĞERİNİ 20 KATINA ÇIKARDI
Futbol kariyerine Auxerre altyapısında başlayan ve 2022-23 sezonu başında profesyonel sözleşmeye imza atan Kevin Danois, son dönemdeki performansıyla dikkat çekti. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, son 1 yıl içinde piyasa değerini 20 kat artırdı.
SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre Kevin Danois'un güncel piyasa değeri 10 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Genç futbolcunun Auxerre ile olan sözleşmesinin ise 2029 yazına kadar devam ettiği belirtildi.
MİLLİ OYUNCUYA KANCA
Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi yedekleyebilecek genç bir santrfor arayışını sürdüren Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Portekiz temsilcisi Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray cephesinde, hücum hattının geleceğine yönelik planlamanın bu doğrultuda şekillendiği ifade edildi.
DENİZ GÜL GÜNDEMDE
Cimbom'un, Porto'da forma giyen 21 yaşındaki santrfor Deniz Gül'ü transfer listesine aldığı öğrenildi. Gelen bilgilere göre sarı-kırmızılıların, genç futbolcu için Portekiz ekibine resmi bir teklif sunmaya hazırlandığı aktarıldı.
PORTO'YA TEKLİF HAZIRLIĞI
Deniz Gül'ün, 2024 yaz transfer döneminde İsveç temsilcisi Hammarby'den 4,5 milyon euro bedelle Porto'ya transfer olduğu hatırlatıldı. Genç golcünün Porto ile olan sözleşmesinin 2029 yılına kadar devam ettiği belirtildi.
BONSERVİS VE PİYASA DEĞERİ
Galatasaray'ın, piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Deniz Gül için Porto'ya 7,5 milyon euro seviyesinde bir teklif sunabileceği ileri sürüldü.
FENERBAHÇE İDDİASI
Deniz Gül'ün daha önce Fenerbahçe'nin de transfer gündemine geldiği, ancak Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin bu transfere izin vermediği öne sürüldü.
AÇILIŞI İSPANYA'YA YAPTI
Genç santrfor Deniz Gül, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. 3 Mart 2025 tarihinden bu yana A Milli Takım forması giyen Deniz, ay-yıldızlı ekipteki ilk golünü Kasım 2025'te oynanan İspanya Milli Takımı karşılaşmasında kaydetti. Söz konusu mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan Deniz Gül, milli forma altında gol sevinci yaşadı.