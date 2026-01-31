Galatasaray'a 1 forvet 1 orta saha! Transferde Fenerbahçe'ye çalım

"Futbol açısından kesinlikle güzel bir yer çünkü oradaki insanlar futbola aşık, muhtemelen orada oynamaya gittiğinizde bir girdap içine giriyorsunuz. Bunu önleyemeyiz ve doğru değerlendirmeler yapabileceğimiz koşullara girerek bunu aşmalıyız. Her şeyi büyüten bir ortam, her şeyi ikiye katlıyor, futbol ikinci plana atılıyor çünkü her şey heyecan, çatışmalar, düellolar haline geliyor. ... Biz, her yerde bireysel kaliteleri olan çok zor bir rakibe karşı eşit şartlarda oynayacağımızın bilinciyle bu maça çıkacağız. Benim oldukça iyi tanıdığım oyuncular da var, bu yüzden kafamızı karıştırmamalı ve yarınki maça öncelik vermemeliyiz, aksi takdirde maçı daha da zor hale getirme riskiyle karşı karşıya kalırız. Diğer maçla aynı zorlukları var, ancak özellikleri ve nedenleri farklı."