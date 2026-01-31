KİLO DERT ÇEKER

Kiloluyum. Son 3 aydır yokuş ve merdiven çıkarken göğsüm sıkışıyor. Terliyorum. Sigara da içiyorum. Nane çayı iç nefesin açılır diyorlar. Ihlamur da nefes açmaz mı?

Kilo ve sigara, kalp hastası olmanı kolaylaştırıyor. Nane de içsen, ıhlamurda içsen nafile. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kalp, akciğer, kilo, tansiyon, burun, nefes, hormon değerlendirmelerin yapılsın. Kalp damar tıkanmaları bu şikayetlerle başlar. Şimdi doktora kendin gitmezsen, sonra kalp kriziyle başkaları götürebilir. Sigarayı bırak. Zayıfla, hareket et. Yoksa naneyi yiyebilirsin.

PROSTAT GENETİK

Babamda bir ay önce prostat kanseri tanısı kondu. Doktor 'Size de bakalım' dedi. Hazır değilim dedim. Sadece kanla baksak yetmez mi? Parmakla yapılan muayeneyi yaptırmak istemiyorum. Ne yapmalıyım?

Yetmez. Tabi ki PSA testi gerekir. Test normal çıkan kanser tipleri var. Ayrıca PSA kanser dişi iltihap gibi hastalıklarda da yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi (PRM) tüm hastalar için çok önemlidir. PSA değeri ne olursa olsun parmak muayenesinde sertlik bulunması prostat kanseri şüphesi doğurabilir. Gerekirse filmler çekilir. Prostat bezin varsa muayenesi de var.

HEMEN PANİKLEME

26 yaşındayım. Sağ mememde hafif bir ağrı ve kızarıklık var. Kanser olabilir mi?

Özellikle meme şikayetlerinde muayene bulguları çok önemlidir. Sadece anlatılanlarla bir şeyler tahmin etmek oldukça güçtür. Hemen doktoruna git. Muayene ol. Gerekirse bazı kan ve görüntüleme tetkikleri düzenlenir. Korkma, panikleme. Memede kanserden şüphelenmemiz için; Meme ve meme başında farklılık, memenin yanında ve/ya da koltukaltında bir kitle veya kalınlık, meme ve meme başının görünümünde değişiklik, memenin boyutunda ve şeklinde bir değişiklik, meme başının içe dönmesi gerekir.

NEFES ALAMIYORUM

176 santimetre boyum var. 110 kiloyum. Gece sanki nefesim kesiliyor. Doktora gittim. 'Uyku testi yaptır' dedi. Tedavi olmazsam ölür müyüm?

Hem kilolu hem uykusuz olmak seni iyice sıkıntıya sokmuş. Uyku Apnesi Hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Gittiğin doktora güven, güvenmediğin doktora gitme. Bir an evvel uyku testini yaptır. Bu hastalıkta düzensiz kalp atışı, kalp büyümesi, yüksek tansiyon, aşırı yorgunluk ve gündüz uyuklamaları, cinsel arzunun azalması, iktidarsızlık vi uykuda ölüm ihtimalleri olur. Yol yakınken doktoruna güven.