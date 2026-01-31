Hüzün ve şaşırtıcı detaylarla dolu bir hayat! Fatih Ürek’in unutulmaz anısı: Bir fotoğraf için canından oldu
Sahnelerin renkli ismi, "Yılan Dansı" ve bitmek bilmeyen enerjisiyle tanınan Fatih Ürek, 107 günlük yaşam savaşını kaybederek aramızdan ayrıldı. Doğduğunda babasının 40 kurban kestirdiği o görkemli başlangıçtan, servetini kaybettiği zor günlere uzanan Fatih Ürek'in hayatı tam bir film şeridi gibiydi. Ancak ünlü şarkıcının vefatından önce anlattığı öyle bir hatırası var ki, duyanların kanı donuyor! Bir fotoğraf karesi nasıl bir faciaya dönüştü? İşte Fatih Ürek'in hüzün ve şaşırtıcı detaylarla dolu gizemli hayat hikayesi...
15 Ekim 2025 tarihinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve tam 107 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek, dün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. 2026 yılının ilk ayını geride bırakırken gelen bu acı haber, ünlü şarkıcının sevenlerini ve sanat camiasını derinden sarstı. 107 günlük umutlu bekleyiş, maalesef yerini derin bir sessizliğe bıraktı.
40 KURBANLA BAŞLAYAN ŞAŞAALI HAYAT
Fatih Ürek'in hayat hikayesi aslında bir "masal" gibi başlamıştı. 3 Nisan 1966'da Erzurum'da bir üç abladan sonra gelen tek erkek evlat olması sebebiyle babası mutluluktan 40 büyükbaş kurban kestirmişti.
Etler ihtiyaç sahiplerine dağıtılmış, şenlikler yapılmıştı. Ancak o zenginlik Ürek'in çocukluğuna yansımadı. Doğumundan kısa süre sonra babası tüm servetini kaybedince, aile Bursa'ya göç ederek yeni bir hayat kurmak zorunda kaldı.
Ürek o yılları, "Babam çok zengindi ama ben o zenginliği hiç göremedim" diyerek anlatmıştı.
15 YAŞINDA ATILAN İLK ADIM
Sanat hayatına henüz 15 yaşındayken Bursa Devlet Tiyatrosu'nda figüranlık ve suflörlük yaparak başlayan Ürek, tesadüfen keşfedildiği 17 yaşında sahnelerin tozunu yutmaya başladı.
BİR YANDA FATİH ÜREK DİĞER YANDA TARKAN
Çınarcık'ta bir otelin bir bahçesinde o, yan bahçesinde ise Tarkan çıkıyordu. Tarkan'ın teşvikiyle İstanbul'a gelen Ürek, "Yaktı Yaktı", "Hadi Hadi" ve "Sus" gibi hitlerle müzik dünyasının zirvesine tırmandı.
2015 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatıyla 30 kilo vererek imajını yenileyen sanatçı, televizyon dünyasının da en çok aranan sunucularından biri oldu.
"SERVETİMİ EN YAKINLARIM GÖTÜRDÜ"
Başarılarla dolu kariyerine rağmen Ürek'in hayatının son dönemi maddi ve manevi kayıplarla geçti. Verdiği bir röportajda en yakınlarından darbe yediğini açıklayan sanatçı, "Kız kardeşimle sıkıntı yaşadım, servetim gitti. En yakınlarımdan büyük kazıklar yedim. Evim, arabam elimden alındı" diyerek yaşadığı derin hayal kırıklığını paylaşmıştı.
BİR FOTOĞRAF KARESİ İÇİN CANINDAN OLDU
Sahnelerin yanı sıra magazin dünyasının da en renkli ismi olan Fatih Ürek'in özel hayatı, hafızasından asla silinmeyen bir anıyla mühürlenmişti. Sanatçının şöhretinin boyutunu ve insanların ona olan sevgisini özetleyen o olay, yurtdışındaki bir konser sonrasında yaşanmıştı.
Ürek, o unutulmaz anı şu sözlerle anlatmıştı:
"Yurt dışında verdiğim bir konser sonrası, bir kadıncağız geldi ve benimle fotoğraf çektirmek istedi. Sonra da heyecanlandı ve düştü. Kadıncağız vefat etti. Öldü. Hayatımda bunu unutamam. 'Bu nasıl bir heyecandır, nasıl bir sevgidir' dedim.
Beni görüp ağlayanlar oldu. Emin ol, şu an birçok popçudan daha çok sevildiğimi de biliyorum. Ben popçularla da yurtdışına çıktım, insanlar benim yanıma geliyor. Zaten onlar kasıntı kasıntı gezdikleri için pek bir şey yapamıyorlar"
BİR İSMİN HİKAYESİ: FATİH SULTAN MEHMET
Öte yandan Fatih Ürek'in isim hikayesi de en az hayatı kadar dikkat çekici. Annesi hamilelik döneminde rüyasında İstanbul'un fatihi, büyük padişah Fatih Sultan Mehmet'i görmüştü. Bu manevi işaretten etkilenen aile, oğullarına "Fatih" ismini verirken, göbek adı olarak da "Sultan Mehmet"i ekledi.
Fotoğraflar: Takvim fotoğraf arşivi, sosyal medya