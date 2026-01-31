Hüzün ve şaşırtıcı detaylarla dolu bir hayat! Fatih Ürek’in unutulmaz anısı: Bir fotoğraf için canından oldu

BİR FOTOĞRAF KARESİ İÇİN CANINDAN OLDU Sahnelerin yanı sıra magazin dünyasının da en renkli ismi olan Fatih Ürek'in özel hayatı, hafızasından asla silinmeyen bir anıyla mühürlenmişti. Sanatçının şöhretinin boyutunu ve insanların ona olan sevgisini özetleyen o olay, yurtdışındaki bir konser sonrasında yaşanmıştı.

Ürek, o unutulmaz anı şu sözlerle anlatmıştı: "Yurt dışında verdiğim bir konser sonrası, bir kadıncağız geldi ve benimle fotoğraf çektirmek istedi. Sonra da heyecanlandı ve düştü. Kadıncağız vefat etti. Öldü. Hayatımda bunu unutamam. 'Bu nasıl bir heyecandır, nasıl bir sevgidir' dedim.

Beni görüp ağlayanlar oldu. Emin ol, şu an birçok popçudan daha çok sevildiğimi de biliyorum. Ben popçularla da yurtdışına çıktım, insanlar benim yanıma geliyor. Zaten onlar kasıntı kasıntı gezdikleri için pek bir şey yapamıyorlar"

BİR İSMİN HİKAYESİ: FATİH SULTAN MEHMET Öte yandan Fatih Ürek'in isim hikayesi de en az hayatı kadar dikkat çekici. Annesi hamilelik döneminde rüyasında İstanbul'un fatihi, büyük padişah Fatih Sultan Mehmet'i görmüştü. Bu manevi işaretten etkilenen aile, oğullarına "Fatih" ismini verirken, göbek adı olarak da "Sultan Mehmet"i ekledi.