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Çay, kahve ve sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık tokluk, sıcaksoğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıya neden olur. Bazı ilaçlar da şikayetleri artırır. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları çarpıntı yapabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Tabii yaparsan.Şeker hastalığı çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Böyle olmaması için perhizi doğru yapmalısınız. Gerekiyorsa ilaçları düzenli kullanmalısınız. Yeterince su içmeli, hareket etmeli, stres kontrolü yapmalısınız. Bunları yapmazsanız kan şekeri yüksek gider. Damarlar bozulur. Cinsel hayatınız sekteye uğrar. Bugünün işini yarına bırakmayın...1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 11682 Sayılı Evlilik Nizamnamesi, 9747 Sayılı Evlendirme Yönetmeliği ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca hazırlanan 'Evlilik Öncesi Sağlık Raporu'nu almalısınız. Yasal olarak başvurusu alınan çiftlerin risk sorgulaması yapıldıktan sonra muayene edilir. Tam kan sayımı, Hemoglobin değerlendirme testi, akciğer grafisi, PPD, balgam testi, AIDS testi, Hepatit testi, bel soğukluğu planlaması yapılmalıdır. Gerektiğinde psikiyatrik değerlendirme sevki hazırlanmalıdır.Bayanlarda sık sık idrar yolu enfeksiyonu görülebilir. Tedavi olmazsan böbrek yetmezliği bile yapar. Hastalığın sana yükmüş gibi düşünme. Hemen tedavisine bak. Mantar enfeksiyonları tekrarlar. Şeker hastalarının da ilk şikayet sık idrara çıkmak olabilir. Suyu sakın azaltma. Maydanoz çayı yap iç. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır. Ayrıca açlık ve tokluk kan şekerini de ölçtür. Mutlaka bir kez üroloji uzmanına muayenesi ol. yardımcı uygulamalardır.Tabii yaparsan.