4 aydır ishalim var. Doktora gittim. "Çölyak hastalığı olabilir" dedi. Perhiz listesi verdi. İlaç kullanmayayım mı?

Bu hastalıkta bağırsaklarda besin maddelerinin sindirimi, emilimi bozulur. Buğday, arpa, çavdar ve bir dereceye kadar da yulafta da bulunan bir protein olan glutene karşı hassasiyet gösterirler. Bu kişiler gluten içeren gıdalarla beslendiklerinde ince bağırsakların iç yüzeyini örten hücrelerden oluşmuş olan ve mukoza diye adlandırılan kısımda bozulma olur. İshalde kilo kaybı olur. Esas tedavi diyet uygulamasıdır. Ama ileri tetkik için gastroenteroloji uzmanına görün.

Sivilce kabusu

1 yıldır sivilcelerimle uğraşıyorum. 20 yaşındayım ve tahliller yapıldıktan sonra doktor, 'Stresten' dedi. Gerçekten stres, bu kadar etkili mi?

Stres, hormonları etkiler. Bu da fiziksel ve psikolojik olarak bedenimizi değiştirir. Fiziksel etki olarak stres cildi yağlandırır. Bu sivilce tekrarlama sürecini sürekli hale getirir. Saç dökülmesine bile neden olabilir. Takmasan da olur olan konuları takma.

Kalfaya değil doktora

Adet düzensizliğim var. Eczane kalfası arkadaşım ilaç verdi. Baktım ki doğum kontrol hapıymış. Ben evli de değilim. Anlamadım. Ne yapayım?

Anlatayım. Doktoruna muayene ol. Hormon hastalıkları, stres, kullanılan farklı ilaçlar gibi birçok hastalık adet düzensizliği yapabilir. Her adet düzensizliğinin tedavisi hormon hapları değildir. Bu nedenle senin bedeninde adet düzenini bozan hastalığı öğrenmemiz gerekir. Ayrıca doğum kontrol hapı olarak bilinen ilaçlar hormon içeren ilaçlardır. Eczanedeki kalfamızın iyi niyetinden şüphemiz yok. Ama kaş yaparken göz çıkartmamak da gerekir.

Kanser korkusu

Nafiz hocam, boyum 1.65, kilom 98. 10 yıldır sigara içiyorum. Adetim düzensiz. "Kanser mi oldum" acaba?

Önce bildiklerini yap. Fazla kilo, sigara, yüksek gerilim kanser gelişme riskini arttırır. Bedenini korumazsan bozulması sürpriz olmaz. Önce kendin için bir kez iç hastalıkları muayene ol. Meme muayeneni yaptır. Bir kez de Kadın Hastalıkları uzmanına muayene ol. Yeterince su iç. Sebze ağırlıklı beslen.

İlaç saatine dikkat

Babam kalp kapağından ameliyat oldu. 10 gün önce hastaneden çıktı. Ne önerirsiniz acaba?

Öncelikle ilaç kullanma düzeni ve saatlerine dikkat edin. Yediği gıdalar hastalığını olumsuz etkileyebilir. Doktorundan tüm hastalıklarına ait bir bilgi alıp, diyet uzmanından liste almanız uygun olur. Ayrıca kan sulandırıcı özel ilaçlar kullanıyorsa örneğin aşırı yeşil sebze meyve tüketimi zarar verici olabilir. Uyku ve dışkılama düzeni önemli.