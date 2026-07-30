Babasının tavsiyesi üzerine sanayideki işyerinde vakit geçirmeye başlayan Belinay, otomotiv sektörüne merak saldı. İlk olarak temizlik işleri yapmaya başlayan kız, daha sonra akü değişimi ve lastik sökümü gibi işleri de yapmaya başladı.

Belinay Eker, oto tamircisi babasının işine merak saldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

İnsanların sanayide kadın personel görmedikleri için şaşırdığını söyleyen Belinay, "Şu ana kadar yardımcı oluyorum, öğrenmeye çalışıyorum.

Onun dışında buji söküp takıyorum, akü değiştiriyorum bu tarz işlemleri yapıyorum. Bence her kadın istediği her şeyi yapabilir. Babamdan sonra işleri devralmayı düşünüyorum. Çıraklığını yaptığım işin ilerde ustası olmak istiyorum" dedi.

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