Tahlillerimde kolesterolüm yüksek çıktı. İştahım da yerinde. Perhiz yapmak istesem nelerden uzak kalmalıyım?

Diyetle en fazla yüzde 15-20 düşme olabilir. Yaşını, tam düzeyini söylemediğin için ve muayene bulgularını bilmediğimden ilaca ihtiyacın var mı söyleyemiyorum. Bu listeyi kes ve sakla. Katı yağlar, margarin, kuyruk yağı, tereyağı, kaymak, krema, yağlı süt, yağlı yoğurt, kırmızı et, sucuk, sosis, salam, pastırma, sakatatlar, şekerli ağır hamur tatlıları, kakaolu yiyecekleri önermiyoruz.

KLİMAYA DİKKAT

Hırdavatçıyım. İşler beni geriyor. Migrenim azıyor. 5 yıldır migrenim var. Baş ağrılarım sık sık tekrarlıyor. İlaçtan başka çare yok mu?

Baş ağrısını başlatan sebepleri tespit et. Onlardan sakın. Soğuk ve rüzgârlı havalarda başını bere, atkı gibi koruyucu bir şeyle ört. Banyo yapıp sokağa çıkma. Saçını iyice kurut. Rüzgârda, klimanın önünde durma. Lodosta dışarı çıkma. Sigara içme. Jöle sürme.

TAŞ YAPABİLİR

Ailemde herkesin böbrek taşı var. Sebzeler de taş yapabiliyormuş! İnanamadım. Doğru mu bu? Bu yüzden mi taş var?

Hayır. Tabii ki sebze ve meyvelerin temizlenerek tüketilmesinde fayda var. Ama direkt sebep bu değil. Özellikle tatlı patates, pazı, ıspanak, taze fasulye, taze soğan, biber, lahana, domates ve pancar çok tüketilirse bazı bedenlerde böbrek taşı oluşumu daha sık görülebilir. Bu sebzelerden çok tüketiyorsanız sakınmanızda fayda var.