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Pep Guardiola, Gazze'den gelen 31 Filistinli çocuğu İspanya'daki yaz kampında misafir etti

Futbolun taktik dehası Pep Guardiola, bu kez sadece sahada değil, acının ve yalnızlığın ortasında kalmış yüreklerde bir taktik çizdi. 31 Filistinli çocuğu 20 gün Pep Yaz Kampı'nda ağırladı...

Kaynak Gazete
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Pep Guardiola, Gazze'den gelen 31 Filistinli çocuğu İspanya'daki yaz kampında misafir etti

Terör devleti İsrail'e bir tokat daha. Gözlerindeki korkunun yerini ilk kez bir tebessüme bıraktığı, bombaların gürültüsü yerine Gazzeli çocukların mutluluğunun yankılandığı o anlar...

Pep Guardiola’nın bu insanlık dersi, sporun dev stadyumlardaki skor tabelalarından ibaret olmadığını bir kez daha kanıtladı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)Pep Guardiola’nın bu insanlık dersi, sporun dev stadyumlardaki skor tabelalarından ibaret olmadığını bir kez daha kanıtladı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)

ONLARI DİNLEDİ

Yeşil sahaların dahi teknik adamı Pep Guardiola, bu kez sadece bir futbol stratejisiyle değil, dünyalara bedel kocaman yüreğiyle tarihe bir not düştü.
İspanya'nın Lleida kentindeki Rialp köyünde düzenlenen "Pep Summer Camp" bu yıl sıradan bir yaz kampı değildi. 6 ile 15 yaşları arasında, gözlerinde henüz silinmemiş savaş izleriyle İspanya'ya adım atan 31 Filistinli kız ve erkek çocuğu için bu 20 gün, bir rüyanın gerçeğe dönüşmesiydi.

Pep Guardiola, Gazze'den gelen 31 Filistinli çocuğu İspanya'daki yaz kampında misafir etti-3

Yıllardır bomba seslerinden ve sirenlerden kaçan o minik ayaklar, ilk kez sadece yeşil çimlerin ve özgürlüğün üzerinde koştu. Guardiola, kamp boyunca çocuklarla tek tek ilgilendi; masum gözlerine bakıp hikayelerini dinledi, oyunlarına katıldı ve kırılan umutlarını tazelemek için çabaladı. Sosyal medyaya yansıyan karelerde, çocukların dudaklarına yıllar sonra konan o samimi tebessümler ve Guardiola'nın bir baba şefkatiyle onlara sarılışı, izleyen herkesin boğazında bir düğüm bıraktı.

Soykırımcı İsrail, Guardiola’nın insani tavırları karşısında bir kez daha çılgına döndü.Soykırımcı İsrail, Guardiola’nın insani tavırları karşısında bir kez daha çılgına döndü.

MUTLULUK ÇIĞLIĞI

Kısa da olsa bombaların acısını unutturan bu buluşma, Filistinli çocuklar için bir futbol kampından çok daha fazlası; güvenle nefes alabilmenin, fısıltıyla değil neşeyle çığlık atabilmenin ve en önemlisi yeniden çocuk olabilmenin simgesi oldu.

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Pep Guardiola, Gazze'den gelen 31 Filistinli çocuğu İspanya'daki yaz kampında misafir etti-5 Pep Guardiola, Gazze'den gelen 31 Filistinli çocuğu İspanya'daki yaz kampında misafir etti-6 Pep Guardiola, Gazze'den gelen 31 Filistinli çocuğu İspanya'daki yaz kampında misafir etti-7

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