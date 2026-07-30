Terör devleti İsrail'e bir tokat daha. Gözlerindeki korkunun yerini ilk kez bir tebessüme bıraktığı, bombaların gürültüsü yerine Gazzeli çocukların mutluluğunun yankılandığı o anlar...

Pep Guardiola’nın bu insanlık dersi, sporun dev stadyumlardaki skor tabelalarından ibaret olmadığını bir kez daha kanıtladı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)

ONLARI DİNLEDİ

Yeşil sahaların dahi teknik adamı Pep Guardiola, bu kez sadece bir futbol stratejisiyle değil, dünyalara bedel kocaman yüreğiyle tarihe bir not düştü.

İspanya'nın Lleida kentindeki Rialp köyünde düzenlenen "Pep Summer Camp" bu yıl sıradan bir yaz kampı değildi. 6 ile 15 yaşları arasında, gözlerinde henüz silinmemiş savaş izleriyle İspanya'ya adım atan 31 Filistinli kız ve erkek çocuğu için bu 20 gün, bir rüyanın gerçeğe dönüşmesiydi.