Pep Guardiola, Gazze'den gelen 31 Filistinli çocuğu İspanya'daki yaz kampında misafir etti
Futbolun taktik dehası Pep Guardiola, bu kez sadece sahada değil, acının ve yalnızlığın ortasında kalmış yüreklerde bir taktik çizdi. 31 Filistinli çocuğu 20 gün Pep Yaz Kampı'nda ağırladı...
Terör devleti İsrail'e bir tokat daha. Gözlerindeki korkunun yerini ilk kez bir tebessüme bıraktığı, bombaların gürültüsü yerine Gazzeli çocukların mutluluğunun yankılandığı o anlar...
ONLARI DİNLEDİ
Yeşil sahaların dahi teknik adamı Pep Guardiola, bu kez sadece bir futbol stratejisiyle değil, dünyalara bedel kocaman yüreğiyle tarihe bir not düştü.
İspanya'nın Lleida kentindeki Rialp köyünde düzenlenen "Pep Summer Camp" bu yıl sıradan bir yaz kampı değildi. 6 ile 15 yaşları arasında, gözlerinde henüz silinmemiş savaş izleriyle İspanya'ya adım atan 31 Filistinli kız ve erkek çocuğu için bu 20 gün, bir rüyanın gerçeğe dönüşmesiydi.
Yıllardır bomba seslerinden ve sirenlerden kaçan o minik ayaklar, ilk kez sadece yeşil çimlerin ve özgürlüğün üzerinde koştu. Guardiola, kamp boyunca çocuklarla tek tek ilgilendi; masum gözlerine bakıp hikayelerini dinledi, oyunlarına katıldı ve kırılan umutlarını tazelemek için çabaladı. Sosyal medyaya yansıyan karelerde, çocukların dudaklarına yıllar sonra konan o samimi tebessümler ve Guardiola'nın bir baba şefkatiyle onlara sarılışı, izleyen herkesin boğazında bir düğüm bıraktı.
MUTLULUK ÇIĞLIĞI
Kısa da olsa bombaların acısını unutturan bu buluşma, Filistinli çocuklar için bir futbol kampından çok daha fazlası; güvenle nefes alabilmenin, fısıltıyla değil neşeyle çığlık atabilmenin ve en önemlisi yeniden çocuk olabilmenin simgesi oldu.