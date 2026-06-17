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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Az az sık sık ye

Eklenme Tarihi 17 Haziran 2026
Midem yanıyor. Yediklerim midemi yakıyor. Stresten olabilir mi? Yediklerimden mi? Baharat yemiyorum ama yine de ağrıyor...

Yemeklerin iyi çiğnenmemesi, sıkıntı, stres, ağrı kesiciler, aşırı yağlıbaharatlı- asitli-kafeinligazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Sakız çiğnemek, derin iç çekmeler, burun tıkanıklığı hava yutmanı sağlayarak ekşimeye neden olurlar. Bunları düzene koy. Az az ye, sık sık ye. İyi çiğne.

D VİTAMİNİ SORUNU

Nafiz hocam, D vitaminim sürekli düşük çıkıyor. Bu risk oluşturur mu?

Evet. D vitamini bedenimizin temel vitaminlerindendir. Yokluğu, azlığı hastalık ve şikayetlere neden olur. Özellikle bağışıklık sistemi D vitamini eksikliğinde zayıflar. Covid- 19'dan korunmak için "D vitamini eksikliği olmasın" diyoruz. Ayrıca D vitamini noksanlığında depresyon, diş problemleri, kalp-damar hastalıkları, kanserler, kronik yorgunluk sendromu, saç dökülmesi, uykusuzluk, eklem ve kemik sorunları hatta öğrenme ve hafıza kayıpları ortaya çıkabilir.

ENFEKSİYON RİSKİ


3 aydır idrarımda yanma var. Doktor 2 kez antibiyotik verdi. Ama problem devam ediyor. Ne yapmam gerekiyor?

İdrarda yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobik ise kullanılan antibiyotik etkisiz kalmış olabilir. İdrar kültürü ve ortaya çıkan mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren antibiyogram yapılabilir.
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