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Yemeklerin iyi çiğnenmemesi, sıkıntı, stres, ağrı kesiciler, aşırı yağlıbaharatlı- asitli-kafeinligazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Sakız çiğnemek, derin iç çekmeler, burun tıkanıklığı hava yutmanı sağlayarak ekşimeye neden olurlar. Bunları düzene koy. Az az ye, sık sık ye. İyi çiğne.Evet. D vitamini bedenimizin temel vitaminlerindendir. Yokluğu, azlığı hastalık ve şikayetlere neden olur. Özellikle bağışıklık sistemi D vitamini eksikliğinde zayıflar. Covid- 19'dan korunmak için "D vitamini eksikliği olmasın" diyoruz. Ayrıca D vitamini noksanlığında depresyon, diş problemleri, kalp-damar hastalıkları, kanserler, kronik yorgunluk sendromu, saç dökülmesi, uykusuzluk, eklem ve kemik sorunları hatta öğrenme ve hafıza kayıpları ortaya çıkabilir.İdrarda yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobik ise kullanılan antibiyotik etkisiz kalmış olabilir. İdrar kültürü ve ortaya çıkan mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren antibiyogram yapılabilir.