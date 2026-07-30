Gençliğin yükselen şehri! Konya'da tarih, kültür ve güçlü ekonomi bir arada

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'ten günümüze uzanan 9 bin 500 yıllık tarihiyle Konya'nın yalnızca kültür ve medeniyetin değil, aynı zamanda gençliğin, eğitimin ve sporun da merkezi olduğunu söyledi.

Beş üniversitede yaklaşık 130 bin öğrencinin eğitim gördüğü Konya'nın öğretim elemanı ve örgün üniversite öğrenci sayısında Türkiye'de dördüncü sırada yer aldığını belirten Altay, yüksek hızlı tren bağlantıları ve hava ulaşımı sayesinde şehrin ulaşım açısından da önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.

GENÇLİK VE ÖĞRENCİ ŞEHRİ

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini kaydeden Altay, Gençlik Meclisi, Gençlik Merkezleri, Çalışan Gençlik Meclisi, Genç Kültür Kart, KAPSÜL Teknoloji Platformu, Sosyal İnovasyon Ajansı ile gençlik ve eğitim kamplarının bunlardan bazıları olduğunu söyledi.