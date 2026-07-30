Gençliğin yükselen şehri! Konya'da tarih, kültür ve güçlü ekonomi bir arada
Mevlana Müzesi başta olmak üzere çok sayıda tarihi ve kültürel değere ev sahipliği yapan Konya; Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi, Depo No:4, Konya Panorama Müzesi ve İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi gibi yatırımlarla ziyaretçilerine zengin bir kültür rotası sunuyor. 12 Organize Sanayi Bölgesi ve 2 teknoloji geliştirme bölgesiyle Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri olan Konya; makine, otomotiv yan sanayi, tarım makineleri, metal döküm ve gıda sektörlerindeki güçlü üretim kapasitesiyle de öne çıkıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'ten günümüze uzanan 9 bin 500 yıllık tarihiyle Konya'nın yalnızca kültür ve medeniyetin değil, aynı zamanda gençliğin, eğitimin ve sporun da merkezi olduğunu söyledi.
Beş üniversitede yaklaşık 130 bin öğrencinin eğitim gördüğü Konya'nın öğretim elemanı ve örgün üniversite öğrenci sayısında Türkiye'de dördüncü sırada yer aldığını belirten Altay, yüksek hızlı tren bağlantıları ve hava ulaşımı sayesinde şehrin ulaşım açısından da önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.
GENÇLİK VE ÖĞRENCİ ŞEHRİ
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini kaydeden Altay, Gençlik Meclisi, Gençlik Merkezleri, Çalışan Gençlik Meclisi, Genç Kültür Kart, KAPSÜL Teknoloji Platformu, Sosyal İnovasyon Ajansı ile gençlik ve eğitim kamplarının bunlardan bazıları olduğunu söyledi.
Genç Kültür Kart uygulaması sayesinde öğrenciler sosyal sorumluluk faaliyetlerinden kazandıkları puanları tiyatro, konser, spor ve eğitim harcamalarında kullanabiliyor. Mobil uygulama üzerinden kitap, çevrim içi eğitim ve spor üyeliklerine yönelik çekilişlere de katılabiliyor.
TEKNOLOJİ VE BİLİMİN ADRESİ
Teknolojiye ilgi duyan gençlerin buluşma noktası haline gelen KAPSÜL Teknoloji Platformu, TEKNOFEST başta olmak üzere birçok teknoloji yarışmasına hazırlanan öğrencilere destek veriyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Bilim Festivali ile TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk ve en büyük bilim merkezlerinden biri olan Konya Bilim Merkezi de her yıl on binlerce genci bilimle buluşturuyor. Şehir Konferansları, Konya Kitap Günleri ve Konya Şehir Tiyatrosu da yıl boyunca gençlere kültür ve sanatla iç içe bir yaşam sunuyor.
TEKNOLOJİ VE BİLİMİN ADRESİ
Teknolojiye ilgi duyan gençlerin buluşma noktası haline gelen KAPSÜL Teknoloji Platformu, TEKNOFEST başta olmak üzere birçok teknoloji yarışmasına hazırlanan öğrencilere destek veriyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Bilim Festivali ile TÜBİ- TAK destekli Türkiye'nin ilk ve en büyük bilim merkezlerinden biri olan Konya Bilim Merkezi de her yıl on binlerce genci bilimle buluşturuyor.
Şehir Konferansları, Konya Kitap Günleri ve Konya Şehir Tiyatrosu da yıl boyunca gençlere kültür ve sanatla iç içe bir yaşam sunuyor.
"GENÇLERİ KONYA'YA BEKLİYORUZ"
Konya'nın güçlü üniversiteleri, sosyal yaşamı, kültürel zenginliği ve gençlere sunduğu imkânlarla örnek bir öğrenci şehri olduğunu belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm üniversite adaylarını eğitim hayatlarını Konya'da sürdürmeye davet etti.
ULAŞIMDA ÖĞRENCİ DOSTU ŞEHİR
Konya'da toplu ulaşımın öğrencilere uygun fiyatlarla sunulduğunu belirten Başkan Altay, öğrenci biniş ücretinin 12 TL, aylık sınırsız abonman ücretinin ise 450 TL olduğunu söyledi. Çevreci ulaşım filosunun sürekli yenilendiğini ifade eden Altay, Konya'nın büyükşehirler arasında en ekonomik öğrenci ulaşımına sahip şehirlerden biri olduğunu vurguladı.
SPOR VE BİSİKLET KENTİ
Konya'nın spor yatırımlarıyla uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan önemli merkezlerden biri haline geldiğini belirten Altay, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın kentte gerçekleştirildiğini, Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkenti unvanını taşıdığını ve 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ile 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti seçildiğini hatırlattı.
680 kilometrelik bisiklet yolu ağıyla Türkiye'nin açık ara lideri olan Konya'da bisiklet tramvayı, bisiklet müzesi, akıllı bisiklet sistemi, ücretsiz tamir istasyonları ve bisiklet dostu ulaşım uygulamaları da dikkat çekiyor.
Haber: Muharrem Yağız