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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Bağırsaktan olabilir

Eklenme Tarihi 15 Haziran 2026
Sık sık büyük abdeste çıkıyorum. Şişkinliğim var. Karnım ağrıyor. Tek rahatladığım yer tuvalet. Neyim var benim?

Anlattıklarınız 'Huzursuz Bağırsak Hastalığı'nın yani spastik kolit veya irritabl bağırsak hastalığı dediğimiz bir hastalığın şikayetleriyle uyuşuyor. Bu durum bağırsak çalışma bozukluğudur. Bazen kabızlık, bazen ishal, sürekli gaz, dışkılamada düzensizlik tekrarlar. Sıkıntılı-, evhamlı, kaygılı kişilik yapısı, alerji, burun tıkanıklığı, düzensiz beslenme, kuru beslenme, uyku bozukluğu, yetersiz su alımı durumu var olduğu sürece tekrarlar.
Uzun süreli takip gerekir.
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