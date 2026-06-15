Anlattıklarınız 'Huzursuz Bağırsak Hastalığı'nın yani spastik kolit veya irritabl bağırsak hastalığı dediğimiz bir hastalığın şikayetleriyle uyuşuyor. Bu durum bağırsak çalışma bozukluğudur. Bazen kabızlık, bazen ishal, sürekli gaz, dışkılamada düzensizlik tekrarlar. Sıkıntılı-, evhamlı, kaygılı kişilik yapısı, alerji, burun tıkanıklığı, düzensiz beslenme, kuru beslenme, uyku bozukluğu, yetersiz su alımı durumu var olduğu sürece tekrarlar.Uzun süreli takip gerekir.

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