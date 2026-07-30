Yazın mantar enfeksiyonuna davetiye çıkaran 6 hata! Uzmandan kritik uyarılar
Yaz aylarında mantar enfeksiyonu artıyor. Kolay bulaşıyor, hızla yayılıyor. Dr. Belma Bayraktar, mantara yol açan 6 hatayı sıralıyor. Önerilerde bulunuyor.
Yaz sıcakları, yüksek nem ve terleme ciltte mantar oluşumu riskini artırarak sağlığı tehdit edebiliyor. Özellikle ayak tabanı, parmak araları, kasık bölgesi, koltuk altı ve cilt kıvrımlarında mantar enfeksiyonlarının görülme sıklığı yazın artıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar "Aşırı kaşıntı, kızarıklık, pullanma, yanma, ciltte çatlama veya kötü koku gibi şikayetlere yol açan mantar, kolay bulaşan ve tedavisi ihmal edildiğinde yaygınlaşan bir hastalık" diyor. Özellikle yaz tatilinde bazı hatalı alışkanlıkların da mantara yol açabildiğini vurgulayan Dr. Bayraktar, günlük yaşamda alınacak basit önlemlerle bu riskin azaltılabileceğini söylüyor. Yazın mantara yol açan 6 hatayı ve mantardan korunmanın basit ama etkili yollarını anlatıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor.
ISLAK MAYO İLE UZUN SÜRE KALMAK
Deniz veya havuz mayo ya da bikiniyi uzun süre değiştirmemek, cildin nemli kalmasına yol açarak, mantar mikroorganizmalarının çoğalmasını kolaylaştırıyor. Bu nedenle üşenmemekya da 'zatenhava sıcak, birsüre sonra kurur'diye düşünmemek,mutlaka değiştirmekgerekiyor.
BAŞKASININ HAVLU VEYA TERLİĞİNİ KULLANMAK
Kişisel eşyaların paylaşılması mantar enfeksiyonlarının bulaşma riskini artırabiliyor. Bu nedenle özellikle havlu,terlik ve kişiselbakım ürünleriniortak kullanmamakgerekiyor.
DUŞ SONRASI CİLDİ YETERİNCE KURULAMAMAK
Duş sonrası özellikle ayak parmak araları, kasık bölgesi ve cilt kıvrımlarının nemli kalması mantar için uygun ortam oluşturabiliyor. Bu nedenle cildi tahrişetmeyecekşekildeyumuşakdokunuşlarlacildikurulamakmantaroluşumunuengellemedeönem taşıyor.
UZUN SÜRE KAPALI AYAKKABI GİYMEK
Sıcak havalarda uzun süre kapalı ayakkabı giymek, ayakların hava almasını engelleyerek terleme ve nem oluşumunu artırıyor. Bu da mantar enfeksiyonuna yol açarak, ayak parmak aralarında kaşıntı, kızarıklık, soyulma ve kötü koku oluşmasına neden oluyor.
HAVUZ KENARINDA ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜMEK
Havuz çevresi, ortak duş alanları ve soyunma odaları mantar bulaşması açısından riskli alanlar arasında yer alıyor. Özellikle ayak mantarı, bu tür ortak kullanım alanlarında temas yoluyla çok kolay bulaşıyor. Bu nedenle terliksiz dolaşmamak büyük önem taşıyor.
ÇOK SIKI VE HAVA ALMAYAN KIYAFETLER GİYMEK
Sentetik ve dar kıyafetler terin buharlaşmasını zorlaştırabildiğinden mantar oluşumunu kolaylaştırabiliyor. Bu nedenle özellikle yaz sıcaklarında pamuklu, rahat ve hava alan kıyafetler tercih edilmesinde fayda var.