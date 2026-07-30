CANLI YAYIN
Geri

Yazın mantar enfeksiyonuna davetiye çıkaran 6 hata! Uzmandan kritik uyarılar

Yaz aylarında mantar enfeksiyonu artıyor. Kolay bulaşıyor, hızla yayılıyor. Dr. Belma Bayraktar, mantara yol açan 6 hatayı sıralıyor. Önerilerde bulunuyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yazın mantar enfeksiyonuna davetiye çıkaran 6 hata! Uzmandan kritik uyarılar

Yaz sıcakları, yüksek nem ve terleme ciltte mantar oluşumu riskini artırarak sağlığı tehdit edebiliyor. Özellikle ayak tabanı, parmak araları, kasık bölgesi, koltuk altı ve cilt kıvrımlarında mantar enfeksiyonlarının görülme sıklığı yazın artıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar "Aşırı kaşıntı, kızarıklık, pullanma, yanma, ciltte çatlama veya kötü koku gibi şikayetlere yol açan mantar, kolay bulaşan ve tedavisi ihmal edildiğinde yaygınlaşan bir hastalık" diyor. Özellikle yaz tatilinde bazı hatalı alışkanlıkların da mantara yol açabildiğini vurgulayan Dr. Bayraktar, günlük yaşamda alınacak basit önlemlerle bu riskin azaltılabileceğini söylüyor. Yazın mantara yol açan 6 hatayı ve mantardan korunmanın basit ama etkili yollarını anlatıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor.

Havuz ve deniz sonrası bu hataları yapmayın. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)Havuz ve deniz sonrası bu hataları yapmayın. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

ISLAK MAYO İLE UZUN SÜRE KALMAK

Deniz veya havuz mayo ya da bikiniyi uzun süre değiştirmemek, cildin nemli kalmasına yol açarak, mantar mikroorganizmalarının çoğalmasını kolaylaştırıyor. Bu nedenle üşenmemekya da 'zatenhava sıcak, birsüre sonra kurur'diye düşünmemek,mutlaka değiştirmekgerekiyor.

Yazın mantar enfeksiyonuna davetiye çıkaran 6 hata! Uzmandan kritik uyarılar-3

BAŞKASININ HAVLU VEYA TERLİĞİNİ KULLANMAK

Kişisel eşyaların paylaşılması mantar enfeksiyonlarının bulaşma riskini artırabiliyor. Bu nedenle özellikle havlu,terlik ve kişiselbakım ürünleriniortak kullanmamakgerekiyor.

Yazın mantar enfeksiyonuna davetiye çıkaran 6 hata! Uzmandan kritik uyarılar-4

DUŞ SONRASI CİLDİ YETERİNCE KURULAMAMAK

Duş sonrası özellikle ayak parmak araları, kasık bölgesi ve cilt kıvrımlarının nemli kalması mantar için uygun ortam oluşturabiliyor. Bu nedenle cildi tahrişetmeyecekşekildeyumuşakdokunuşlarlacildikurulamakmantaroluşumunuengellemedeönem taşıyor.

Yazın mantar enfeksiyonuna davetiye çıkaran 6 hata! Uzmandan kritik uyarılar-5

UZUN SÜRE KAPALI AYAKKABI GİYMEK

Sıcak havalarda uzun süre kapalı ayakkabı giymek, ayakların hava almasını engelleyerek terleme ve nem oluşumunu artırıyor. Bu da mantar enfeksiyonuna yol açarak, ayak parmak aralarında kaşıntı, kızarıklık, soyulma ve kötü koku oluşmasına neden oluyor.

Yazın mantar enfeksiyonuna davetiye çıkaran 6 hata! Uzmandan kritik uyarılar-6

HAVUZ KENARINDA ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜMEK

Havuz çevresi, ortak duş alanları ve soyunma odaları mantar bulaşması açısından riskli alanlar arasında yer alıyor. Özellikle ayak mantarı, bu tür ortak kullanım alanlarında temas yoluyla çok kolay bulaşıyor. Bu nedenle terliksiz dolaşmamak büyük önem taşıyor.

Yazın mantar enfeksiyonuna davetiye çıkaran 6 hata! Uzmandan kritik uyarılar-7

ÇOK SIKI VE HAVA ALMAYAN KIYAFETLER GİYMEK

Sentetik ve dar kıyafetler terin buharlaşmasını zorlaştırabildiğinden mantar oluşumunu kolaylaştırabiliyor. Bu nedenle özellikle yaz sıcaklarında pamuklu, rahat ve hava alan kıyafetler tercih edilmesinde fayda var.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yazın mantar enfeksiyonuna davetiye çıkaran 6 hata! Uzmandan kritik uyarılar-9 Yazın mantar enfeksiyonuna davetiye çıkaran 6 hata! Uzmandan kritik uyarılar-10 Yazın mantar enfeksiyonuna davetiye çıkaran 6 hata! Uzmandan kritik uyarılar-11
3000 kat büyütüldü: Sanat eseri sanılan görüntünün ardındaki bilimsel gerçek
SONRAKİ HABER

Sanat eseri sanıldı bakın ne çıktı!
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Sağlık

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler