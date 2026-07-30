Ateşim sık çıkıyor. Antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorum. "Böbrek hastası olursun" diyorlar. Doğru mu?

Böbrek hastası olur diyemeyiz. Ancak bundan korkacağına karaciğer yetmezliği olur muyum diye düşün. İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür. Çok antibiyotik kullanımı önce karaciğeri bozabilir. Türkiye'de gereksiz antibiyotik kullanımı çok fazla. Önce kulak burun boğaz uzmanını dinle. Tekrarlayan enfeksiyonların nedeni genellikle burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır. O hastalığı bul ve tedavi ettir. Bu şekilde giderse gelecekte birçok hastalık sırasında antibiyotik bulamayacağız.

DOĞRU KULLANMAN LAZIM

7 haftalık gebeyim. İşe aracımla gidip geliyorum. Emniyet kemeri göbeğimi sıkarsa ne yapayım?

Hayırlı olsun. Allah analı babalı büyütsün. Önce gereksiz kaygı en büyük sıkıntın olur. Tecrübeli büyüklerinin ve seni takip eden kadın doğum uzmanının tavsiyelerini önemse. Aklına takılanları onlara sor. Gebelikte emniyet kemerini doğru kullanırsan mesele yok. Kemerin her iki kordonu gebenin karnının altından ve üstünden geçmeli, üzerinden değil. Mutlaka doktorunun sözünü dinlemeye çalış.

KİSTE DİKKAT

21 yaşındayım. 3 yıldır kıllanmam için gitmediğim güzellik merkezi kalmadı. Doktordan korkuyordum. Ama mecburum galiba. Ne yapabilirim?

Aşırı kıllanmanın en yaygın sebeplerinden birinin Polikistik Over Sendromu'dur. Bu şikayetin yüzde yetmiş oranında polikistik over kaynaklıdır.

Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluktur. Kadınlarda, aşırı kıllanma yanında adet düzensizliği, sivilce oluşumu ve saç dökülmesine de neden olabilir. Doktordan korkacak bir şey yok. Tahliller yapılacak. Ultrason çekilecek. Gerekirse ilaçlar verilecek. Merak etme. Önce iç hastalıkları veya kadın hastalıkları uzmanına muayene ol.