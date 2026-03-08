Annemin 1 yıl önce ülseri vardı. İlaç kullanıyordu. Oruç tutunca şikayetleri yeniden başladı. Tekrar doktora gitsin mi?

Peptik ülser; mide veya on iki parmak bağırsağında, bazen de yemek borusunda oluşan bir yaradır. En sık on iki parmak bağırsağının başlangıç kısmında ve midede görülür. Açlık ağrıları şeklinde veya özellikle gece uyandıran ve sırta yayılan karın ağrıları, yanma, kaynama, hazımsızlık, halsizlik şeklinde ortaya çıkabilir. Ağrılar midenin boş olduğu zamanlarda, öğün aralarında veya yemekten sonra belirginleşir. Birkaç dakika ya da birkaç saat devam edebilir. Açlık, özellikle 12 parmak bağırsağı ülserinin seyrini olumsuz yönde etkiler. Ramazan aylarında birçok kimsede ülser ağrılarında artma, kanama, ülserin delinmesi gibi sorunlar ortaya çıkar. Ülserli hastaların oruç tutmamaları doğru olur ya da özel veya ciddi önlemlerin alınması gerekir. Anlattıklarına bakılırsa hemen muayene edilmesi doğru olur. Dışkıda gizli kan testi, tam kan sayımı yapılsın.

Tekrarlama riski var

32 yaşındayım. 8 aydır ekşimelerim var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce reflü var dediler. Tedaviden sonra şikayetlerim geçmişti. Reflü bir daha başlar mı? Riskli miyim?

Başlar. Her yaşta reflü olabilir. Ufacık bebekler dahil her yaş ve cinste reflü görülebilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür. Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir. Hamilelik de, hem hormonal nedenlerden ve hem de karın içi basıncında artma sonucu reflüyü tetikler. Yavaş ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme. Sol tarafına yat. Porsiyonlarını azalt. Sigara, çay, gazlı içecekler ve yiyecekler ile sütlü ürünler reflüyü arttırabilir. Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse bile tekrar başlayabilir.

Başka hastalık olabilir

Oruç tutmaya başladıktan sonra ağız kokusu olmaya başlıyor. Orucum bozulmasın diye dişimi gün içinde fırçalayamıyorum. Ne yapmalıyım?

Özellikle Ramazan'da eğer sahurda yemek sonrası diş fırçalanmazsa ağız kokusu olabilir. Uzun süren açlık dönemlerde temizlenmeyen dişlerdeki yemek artıkları ağız içindeki doğal mikroplar tarafından kullanılır. Bu nedenle diş fırçalamak artık daha önemli. Ayrıca fırçalanmamış dişler Kötü kokuya neden olabilir. Besin maddesi niteliği taşımayan diş temizleme maddeleri ile gün içinde de dişler fırçalanabilir. Bu şekildeki fırçalamaların oruç bozmayacağı ifade edilmektedir. Bununla beraber çürük dişleriniz varsa bunlarda kötü koku yapabilir. Açlık, reflü ve mide hastalıkları, yemek borusu hastalıkları, akciğere ait hastalıklar, diş eti hastalıkları da ağızda kötü koku yapabilirler.

Vakit kaybetme...

Bilgisayar programcısı 30 yaşında bir kadınım. Yaygın, tekrarlayan el bilek ağrılarım oluyor. Romatizma olabilir mi?

Anlattığına göre daha çok işine ve mesleğine bağlı şikayetler gibi duruyor. Bilgisayar ve ekranlı çalışılan mesleklerde başka şikayetlerde olabilir. Tekrarlayıcı harekete bağlı bozukluklar, el bileği sendromu, aile bireyleri arasında iletişimde aksama, İş verimi ve okul başarısında düşme, uykuya ayrılan saatlerin azalması, gözlerde yorulma meydana gelebilir. Bununla beraber ailede romatizmal hastalıklar varsa bir kez romatizma testlerini yaptırman uygun olabilir.