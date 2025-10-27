Kupa terapisi gerçekten vücudu toksinlerden arındırıyor mu, yoksa sadece geçici rahatlama mı sağlıyor?

Kupa terapisi (hacamat), doğru yapıldığında dolaşımı artırır, kas gerginliğini azaltır, bağışıklık sistemini uyarabilir. Daha da önemlisi bedende biriken "ağır metal" dediğimiz bağışıklığı sürekli düzensizleştiren maddelerin bedenden uzaklaştırılmasını sağlar. Toksinlerin bir kısmı deri altı kılcal damarlardan uzaklaştırılır. destekleyici bir yöntemdir. En iyi sonucu alabilmek için hacamata ek olarak düzenli uyku, bol su tüketimi, sağlıklı beslenme uygulamaları birlikte yapılmalıdır. Hacamat, steril olmayan koşullarda yapılırsa enfeksiyon riski doğurur, bu nedenle mutlaka uzman hekim tarafından uygulanmalıdır.

TİROİD VÜCUDUN YAKIT AYARIDIR

34 yaşında telefon şirketi çalışanıyım. Son zamanlarda çok halsizim, ellerim üşüyor, saçlarım dökülüyor. Tiroidimle ilgili olabilir mi?

Evet, bu belirtiler tiroid bezinin yavaş çalıştığı hipotiroidi hastalığını düşündürebilir. Tiroid hormonları vücudun "yakıt ayarı" gibidir; az çalışırsa enerji düşer, kilo alınır, saç dökülür. Basit bir kan tahlili (TSH, T3, T4) ile tanı konabilir. Eğer tiroid yetmezliği varsa, sabah aç karnına alınan küçük bir hapla tedavi edilir. Soğuk havalarda üşüme, sabah zor uyanma, kabızlık gibi şikâyetleriniz varsa bir iç hastalıkları uzmanına başvurun. Çünkü tek sebep tiroid hastalığı değildir. Kan hastalıkları, mineral vitamin eksiklikleri ve diğer hastalıkları araştırmak gerekir.

ŞEKERE FİTOTERAPİ



Şeker hastasıyım, doğal destek olarak bitkisel ürün kullanabilir miyim?

Evet, ama dikkatli olunmalı. Fitoterapi, yani bitkilerle tedavi, doğru şekilde kullanılırsa yararlı olabilir. Örneğin; tarçın, karahindiba, keçiboynuzu kan şekeri dengesi için yardımcı olabilir. Ancak bunlar ilaç yerine geçmez, doz aşımı karaciğer veya böbreğe zarar verebilir. Bitkisel destekleri mutlaka doktor kontrolünde, kullandığınız ilaçlarla etkileşimini değerlendirerek alın.

DESTEKLEYİCİDİR



Kansere karşı ozon veya mezoterapi gibi yöntemler faydalı mı?

Kanser tedavisinde kemoterapi, radyoterapi ana yöntemlerdir. Ancak ozon terapisi ve mezoterapi, bu tedavilerin yan etkilerini azaltmada destekleyici olarak kullanılabilir. Ozon, hücrelerin oksijenlenmesini artırır; bağışıklığı güçlendirebilir. Mezoterapi ise özellikle tedavi sonrası halsizlik, kas ağrısı ve cilt yenilenmesinde destek sağlar. Bu uygulamaların mutlaka hekim gözetiminde, steril koşullarda yapılması gerekir.