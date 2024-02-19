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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

19 Şubat 2024, Pazartesi

Kadınlarla sohbet başlatmanın 7 yolu

- İLTİFAT: İltifatlar samimi ve spesifik olmalıdır.
Genel bir iltifat yerine benzersiz bir şeye odaklanın.
Örneğin, "Gülümsemeni fark etmeden duramadım; bulaşıcı.
Bugün seni bu kadar mutlu eden şey ne?"
- AÇIK UÇLU SORULAR SORUN: Açık uçlu sorular, basit bir evet veya hayır cevabından daha fazlasını davet ederek konuşmanın akışını sağlar. Örneğin, "Boş zamanlarınızda ne tür aktivitelerden hoşlanırsınız?" Bu, kişinin kendisi hakkında daha fazla paylaşım yapmasına olanak tanır.
- ORTAK İLGİ ALANLARI: Sosyal bir etkinlik, parti veya hatta hobiyle ilgili bir toplantı gibi belirli bir ortamdaysanız, ortak ilgi alanlarını tartışarak başlayabilirsiniz.
"[Ortak ilgi alanlarına] ilgi duyduğunuzu fark ettim.
Ben de bunu seviyorum! Her zaman bununla ilgileniyor muydunuz?"
- GÖZLEMSEL AÇILIŞ: Yakın çevrenizdeki bir şey hakkında yorum yapmak, bir sohbet başlatmanın harika bir yolu olabilir. Örneğin, "Duvardaki eşsiz sanatı fark etmeden duramadım. Favori bir parçanız var mı?"
- KARŞILIKLI BAĞLANTILAR YOLUYLA GİRİŞ: Ortak arkadaşlarınız veya tanıdıklarınız varsa, onlardan bahsetmek iyi bir buz kırıcı olabilir. "Sanırım ikimiz de [ortak arkadaşımızın adını] biliyoruz. Senden övgüyle bahsettiler. Onları nasıl tanıyorsun?"
- GÜNDELİK MİZAH: Hafif yürekli bir şaka veya mizahi bir gözlem buzları kırabilir. Sadece diğer kişinin tepkisini ölçtüğünüzden ve mizahınızın ortama uygun olduğundan emin olun.
- FLÖRT ETMEYİ KARMAŞIKLAŞTIRMAYIN: Kadınlar, uğraşmanız gereken karmaşık bir bulmaca değildir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
IQ'su yüksek kadınların aşk partneri bulmaları daha zor oluyor.
Bazen çok mutlu olamayacak kadar korkarız, trajik bir şeyler olabileceğini düşünmeye meyilliyiz.
İnsanlar gerçekten ilgilendikleri şeyler hakkında konuşurken daha çekici görünüyorlar.
Uyumadan önce hatırladığınız son kişi, mutluluğunuzun ya da acınızın sebebidir.
Bir kadının sır saklayabileceği ortalama süre 48 saattir.

TESPİTLİ YORUM
@husqi SIRADAN bir kadın donanım itibariyle kendisini seven erkeğe istediği her şeyi yaptırabilecek potansiyele sahip, refleks gibi.
Mesela halıyı değiştirmek istiyo, belli aralıklarla onu öyle bi işliyo ki bir süre sonra mevcut halıdan rahatsız olmaya başlıyorsun. Çok acayip.

GÜLÜ YORUM
@arapferit GECE kucağımda yeni MacBook'umla yattım, sabaha karşı patır kütür bir sese uyandım.
Dedim inşallah yataktan düşen hanımdır.

DEEPNOT
"İlişkilerde sessizlik savaşları başlatır."
Kenneth Elliott Hudson

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