KAMBUR durmak saygısızlığın bir işaretidir.

Sıkıldığınızı ve bulunduğunuz yerde olmak istemediğinizi iletir. Patronunuza asla "Neden seni dinlemek zorunda olduğumu anlamıyorum" demezsiniz, ancak kambur durursanız, bunu yapmak zorunda değilsiniz, vücudunuz bunu sizin için yüksek sesle ve net bir şekilde söyler.

ABARTILI hareketler gerçeği çarpıttığınızı ima edebilir.

Liderlik ve özgüveni ifade etmek için küçük, kontrollü jestler yapın ve saklayacak hiçbir şeyiniz olmadığını ifade etmek için kollarınızı açmak veya avuçlarınızı göstermek gibi açık jestler yapın.

BİRİSİYLE konuşurken saate bakmak.

Bu, saygısızlığın, sabırsızlığın ve şişirilmiş egonun açık bir işaretidir. Birlikte olduğunuz kişiyle konuşmaktan daha iyi şeyler yapmanız gerektiği ve onları terk etmek için can attığınız mesajını verir.

BAŞKALARINDAN uzaklaşmak veya konuşmanıza katılmamak.

Konuşan kişiye karşı ilgisiz, rahatsız ve hatta güvensiz olduğunuzu gösterir. Konuşan kişiye doğru eğilmeyi deneyin ve onları dinlerken başınızı hafifçe eğin. Bu, konuşan kişiye tüm odağınızın ve dikkatinizin onda olduğunu gösterir.

KOLLARIN çaprazlanması ve bacakların çaprazlanması da bir dereceye kadar fiziksel engellerdir.

Diğer kişinin söylediklerine açık olmadığınızı ima ederler.

Gülümseseniz veya hoş bir sohbete katılsanız bile, diğer kişi onu dışladığınız konusunda rahatsız edici bir hisse kapılabilir. Kollarınızı kavuşturmak rahat hissettirse bile, insanların sizi açık fikirli ve söyleyecekleriyle ilgilenen biri olarak görmelerini istiyorsanız, bunu yapma dürtüsüne direnin.

SÖZLERİNİZ ile yüz ifadeniz arasındaki tutarsızlık.

Bu, insanların bir şeylerin doğru olmadığını hissetmelerine ve tam olarak nedenini veya nasılını bilmeseler bile onları aldatmaya çalıştığınızdan şüphelenmeye başlamalarına neden olur. Örneğin, bir müzakere sırasında bir teklifi reddederken gergin bir gülümseme, istediğinizi elde etmenize yardımcı olmaz; sadece diğer kişinin sizinle çalışmaktan rahatsız hissetmesine neden olur çünkü bir şeyler çevirdiğinizi varsayarlar.

ABARTILI baş sallama, onaylanma konusunda kaygıya işaret eder.

İnsanlar, başınızı sallamanızı aslında katılmadığınız veya anlamadığınız bir şeyi anlamadığınızı gösterme girişimi olarak algılayabilir.

SAÇINIZLA oynamak veya düzeltmek.

Bu, kaygılı, aşırı enerjik, kendine güvensiz ve dikkatsiz olduğunuzun sinyalini verir. İnsanlar sizi fiziksel görünümünüzle aşırı ilgili ve kariyerinizle yeterince ilgilenmeyen biri olarak algılayacaktır.

DEVAMI YARIN

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Bir zamanlar havuçlar mor renkteydi. 16.

Yüzyıl'ın sonlarına kadar Hollandalı yetiştiriciler, mor havuçların mutant türlerini alıp bunları yavaş yavaş bugün sahip olduğumuz tatlı, dolgun, turuncu çeşidine dönüştürdüler.

Prens Charles ve Prens William her zaman ayrı uçaklarda seyahat ederler; bir kaza olması durumunda birinin hayatta kalması gerekir.

Dünya genelinde kadınlar 18 trilyon dolar kazanıyor, ancak 28 trilyon dolar harcıyor.

TESPİTLİ YORUM

@skylerisabitch Durup dururken görüntülü aramak atom bombasından sonra teknolojinin en yanlış kullanımlarından birisi...

GülüYorum

@deicva Annemle bugün 'kimin evi daha pis' tartışması yapıyorduk.

Bana "Senin evin o kadar pis ki kedin temizlemeye çalışmıştı" dedi. Bir gün eve geldiğimde elektrikli süpürge çalışıyordu. Kedi çalıştırmış. Ona ithafen...