GÖZ temasından kaçınmak, gizlediğiniz bir şey varmış gibi görünmenize neden olur.

Bu şüphe uyandırır. Göz teması eksikliği aynı zamanda bir iş ortamında asla iletmek istemeyeceğiniz bir güven ve ilgi eksikliğinin de göstergesi olabilir.

ÇOK yoğun göz teması saldırganlık ya da baskın olma girişimi olarak algılanabilir.

Ortalama olarak, Amerikalılar göz temasını yedi ila on saniye tutarlar, dinlerken konuşurken olduğundan daha uzun. Teması kesme şeklimiz de bir mesaj gönderir. Aşağı bakmak teslimiyet iletirken, yana bakmak güven yansıtır.

GÖZLERİNİZİ devirmek saygısızlığınızı iletmenin kesin bir yoludur.

Neyse ki, alışkanlık olsa da gönüllüdür. Bunu kontrol edebilirsiniz ve çabaya değer.

KAŞLARINI çatmak veya genel olarak mutsuz bir ifadeye sahip olmak.

Bu, ruh halinizle hiçbir ilgisi olmasa bile etrafınızdakilerden rahatsız olduğunuz mesajını verir. Kaş çatma, yargılandıklarını hissettikleri için insanları uzaklaştırır. Ancak gülümsemek, açık, güvenilir, kendine güvenen ve arkadaş canlısı olduğunuzu gösterir.

MRI çalışmaları, insan beyninin gülümseyen bir kişiye olumlu tepki verdiğini ve bunun kalıcı olumlu bir izlenim bıraktığını göstermiştir.

ZAYIF el sıkışmalar otorite ve özgüven eksikliğinizin sinyalidir.

Zayıf el sıkışmalar, otorite ve güven eksikliğinizin sinyalini verirken, çok güçlü bir el sıkışma, saldırgan bir hakimiyet girişimi olarak algılanabilir ve bu da aynı derecede kötüdür. El sıkışmanızı her kişiye ve duruma göre ayarlayın, ancak her zaman sert olduğundan emin olun.

SIKILI yumruklar, çaprazlanmış kollar ve bacaklara benzer.

Sıkılı yumruklar, çaprazlanmış kollar ve bacaklar gibi, diğer insanların görüşlerine açık olmadığınızı gösterebilir. Ayrıca sizi tartışmacı ve savunmacı gösterebilir, bu da insanların sizinle etkileşime girmek konusunda gergin olmasına neden olur.

ÇOK yaklaşmak.

Birine çok yakın durursanız (bir buçuk fitten daha yakın), bu kişisel alana saygı duymadığınızı veya anlayış göstermediğinizi gösterir. Bu, etrafınızda olduklarında insanların çok rahatsız olmasına neden olur.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Dünyanın en büyük ailesi Hindistan'da yaşıyor. Kocanın 39 karısı ve 94 çocuğu var. Ziona Chana'nın ayrıca 94 çocuğu, 14 gelini ve 33 torunu var. Hindistan'ın Mizoram eyaletindeki Baktwang köyünün tepelerinin ortasında bulunan 100 odalı, dört katlı bir evde yaşıyorlar.



TESPİTLİ YORUM

@KakulluKiiz Bir evlilikte en önemli şey: yok huzurmuş, yok paraymış, yok seksmiş. Hepsi yalan. Bir evlilikte en önemli şey KLİMAdır. Klima olmayan evde huzur olmaz, seks olmaz, mutluluk olmaz.



GÜLÜ YORUM

@usulsuzvusul Oğlanla yolda kavga ettik, asansörde konuşmadık, eve girerken tuvaleti geldi diyor ki "Şimdi nasıl yapalım, sen yardım ettikten sonra küselim mi?"



ALKIŞLI YORUM

Antalya'da bir lokantadayız.

Arkadaşım hesabı kredi kartıyla ödemek istedi.

Garsonu çağırdı ve şöyle seslendi:

- Pardon burada Visa geçiyor mu?

Garson:

- Ben bilmiyorum abla bi soriim.

Garson:

- Patron burdan geçmez dedi.

Abla, sadece Lara dolmuşları geçiyomuş...