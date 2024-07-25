PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Başarılı insanların kaçındığı 15 yaygın beden dili hatası-2
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 25 Temmuz 2024

Başarılı insanların kaçındığı 15 yaygın beden dili hatası-2

GÖZ temasından kaçınmak, gizlediğiniz bir şey varmış gibi görünmenize neden olur.
Bu şüphe uyandırır. Göz teması eksikliği aynı zamanda bir iş ortamında asla iletmek istemeyeceğiniz bir güven ve ilgi eksikliğinin de göstergesi olabilir.
ÇOK yoğun göz teması saldırganlık ya da baskın olma girişimi olarak algılanabilir.
Ortalama olarak, Amerikalılar göz temasını yedi ila on saniye tutarlar, dinlerken konuşurken olduğundan daha uzun. Teması kesme şeklimiz de bir mesaj gönderir. Aşağı bakmak teslimiyet iletirken, yana bakmak güven yansıtır.
GÖZLERİNİZİ devirmek saygısızlığınızı iletmenin kesin bir yoludur.
Neyse ki, alışkanlık olsa da gönüllüdür. Bunu kontrol edebilirsiniz ve çabaya değer.
KAŞLARINI çatmak veya genel olarak mutsuz bir ifadeye sahip olmak.
Bu, ruh halinizle hiçbir ilgisi olmasa bile etrafınızdakilerden rahatsız olduğunuz mesajını verir. Kaş çatma, yargılandıklarını hissettikleri için insanları uzaklaştırır. Ancak gülümsemek, açık, güvenilir, kendine güvenen ve arkadaş canlısı olduğunuzu gösterir.
MRI çalışmaları, insan beyninin gülümseyen bir kişiye olumlu tepki verdiğini ve bunun kalıcı olumlu bir izlenim bıraktığını göstermiştir.
ZAYIF el sıkışmalar otorite ve özgüven eksikliğinizin sinyalidir.
Zayıf el sıkışmalar, otorite ve güven eksikliğinizin sinyalini verirken, çok güçlü bir el sıkışma, saldırgan bir hakimiyet girişimi olarak algılanabilir ve bu da aynı derecede kötüdür. El sıkışmanızı her kişiye ve duruma göre ayarlayın, ancak her zaman sert olduğundan emin olun.
SIKILI yumruklar, çaprazlanmış kollar ve bacaklara benzer.
Sıkılı yumruklar, çaprazlanmış kollar ve bacaklar gibi, diğer insanların görüşlerine açık olmadığınızı gösterebilir. Ayrıca sizi tartışmacı ve savunmacı gösterebilir, bu da insanların sizinle etkileşime girmek konusunda gergin olmasına neden olur.
ÇOK yaklaşmak.
Birine çok yakın durursanız (bir buçuk fitten daha yakın), bu kişisel alana saygı duymadığınızı veya anlayış göstermediğinizi gösterir. Bu, etrafınızda olduklarında insanların çok rahatsız olmasına neden olur.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Dünyanın en büyük ailesi Hindistan'da yaşıyor. Kocanın 39 karısı ve 94 çocuğu var. Ziona Chana'nın ayrıca 94 çocuğu, 14 gelini ve 33 torunu var. Hindistan'ın Mizoram eyaletindeki Baktwang köyünün tepelerinin ortasında bulunan 100 odalı, dört katlı bir evde yaşıyorlar.

TESPİTLİ YORUM
@KakulluKiiz Bir evlilikte en önemli şey: yok huzurmuş, yok paraymış, yok seksmiş. Hepsi yalan. Bir evlilikte en önemli şey KLİMAdır. Klima olmayan evde huzur olmaz, seks olmaz, mutluluk olmaz.

GÜLÜ YORUM
@usulsuzvusul Oğlanla yolda kavga ettik, asansörde konuşmadık, eve girerken tuvaleti geldi diyor ki "Şimdi nasıl yapalım, sen yardım ettikten sonra küselim mi?"

ALKIŞLI YORUM
Antalya'da bir lokantadayız.
Arkadaşım hesabı kredi kartıyla ödemek istedi.
Garsonu çağırdı ve şöyle seslendi:
- Pardon burada Visa geçiyor mu?
Garson:
- Ben bilmiyorum abla bi soriim.
Garson:
- Patron burdan geçmez dedi.
Abla, sadece Lara dolmuşları geçiyomuş...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Başarılı insanların kaçındığı 15 yaygın beden dili hatası-1 24 Temmuz 2024, Çarşamba İlişkiler hakkında 23 Temmuz 2024, Salı Kadınların kalbine giden yol 22 Temmuz 2024, Pazartesi Erkeklerin ilişkide hoşlanmadığı şeyler 21 Temmuz 2024, Pazar
Ünlülerin boyları kaç cm? ’Kandırılmışız’ diyeceğiniz 70 ünlü ismi derledik: Özcan Deniz, Sibel Can, Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal meğer...
Ünlülerin boyları kaç cm?
BİNGÖL SALDIRI HABERİ: Madde bağımlısı dehşet saçtı: 2 ölü 7 yaralı | Olay anı görüntüsü Bingöl son dakika ölüm haberleri!
Bingöl'de dehşet! Madde bağımlısı ölüm saçtı: 2 ölü 7 yaralı
ABD Kongresi’nde Netanyahu’ya alkış tufanı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın o sözleri yeniden gündem oldu: Ey Amerikan devleti sen de İsrail kadar sorumlusun
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o sözleri yeniden gündem oldu
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilme kararı sonrası ulusa seslendi! Trump rövanşından neden vazgeçti? Kamala Harris’e övgü yağdırdı
Biden adaylıktan neden çekildi?
Katil Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde tek kişilik dev direniş! Elon Musk ise soykırım sürüsüne katıldı!
Katil Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde tek kişilik dev kadro! Elon Musk ise soykırım sürüsüne katıldı!
SON DAKİKA