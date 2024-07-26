ERKEKLER uzun süre partnersiz yalnız kalmaktan hoşlanmazlar. Kadınlar kadar arkadaşlık özlemi çekerler.

TESTOSTERON seviyeleri yüksek olduğundan genellikle sosyal becerileri yüksektir, bu da onları daha baskın ve sosyal kılar.

ERKEKLERİN kendilerini ilk sıraya koyma olasılıkları daha yüksektir çünkü kendi arzuları, hedefleri ve ihtiyaçları tarafından yönlendirilirler.

ERKEKLER ne yapacaklarının ve nasıl yapacaklarının söylenmesinden hoşlanmazlar. Hayatlarının her alanında bağımsızlıklarının tadını çıkarırlar.

ERKEKLER kadınlara oranla daha doğal ve biyolojik olarak rekabetçi bir yapıya sahiptirler.

YUKARIDAKİ gerçek bizi, erkeklerin diğer erkeklerle karşılaştırılmaktan hoşlanmadıklarını belirten başka bir gerçeğe götürüyor.

LİDERLİK etmeyi, durumları kontrol etmeyi ve kararları kendi başlarına almayı severler.

KADINLAR gibi erkekler de küçük şeyler için övülmekten ve ödüllendirilmekten hoşlanırlar; bu onların özgüvenini artırır ve motivasyonlarını korur.

KONUYU önce başkalarıyla istişare ederek ve aldıkları geri bildirimlerle en iyi çözümü bularak karar almaktan hoşlanırlar.

ERKEK psikolojisi gerçekleri listesinde ayrıca erkeklerin kadınlara göre fiziksel acı ve ızdıraba karşı daha hassas oldukları belirtiliyor.

ERKEKLER paralarını maddi şeylere harcamaktansa deneyimlere harcamaya daha yatkındır.

ERKEKLER, aynı anda birden fazla işe konsantre olabildikleri için, kadınlardan çok daha iyi çoklu görev yapabilirler.

ERKEKLER, güçlü gurur duygusundan dolayı doğal olarak kadınlardan daha ısrarcıdırlar.

KENDİLERİNE ve yeteneklerine olan güvenlerinden dolayı daha yüksek öz saygıya sahiptirler.

ERKEKLER de duygularını ifade etmede iyidirler çünkü hiçbir şeyi uzun süre akıllarında tutamazlar.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2 Aralık 1979'da Elvita Adams hayatına son vermeye karar verdi. Empire State Binası'nın 86. katında bulunan gözlemevine gitti ve atladı. Ancak çok güçlü bir rüzgar onu tekrar binaya fırlattı ve sadece kırık bir kalçayla 85. kattaki bir çıkıntıya düştü. Güvenlik görevlisi, başka bir girişimde bulunamadan onu buldu.



TESPİTLİ YORUM

@benazzra Evde bir şey bozulunca filan kendim yaptırıyorum.

Asla ev sahibini aramıyorum, beni hatırlar da evden çıkarır diye...



GÜLÜ YORUM

@amankaptan Oğlum çok ama gerçekten çok konuşuyor.

Konuşmaktan yorulunca da evin içinde ağzında düdükle geziyor, düdük öttürüyor.

Nasıl bir belaya bulaştık Yarabbim?

Gürültü yapmıyorsa var olmadığını düşünüyor herhalde, bilemiyorum.



ALKIŞLI YORUM

Madonna ile Maradona'yı kardeş zannederdim.

Kendi kendime, "Bunların babası ne şanslı be. Bir çocuğu futbolun kralı, biri müziğin kraliçesi" derdim.