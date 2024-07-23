BİR çift ne kadar uzun süre birlikte kalırsa, "Seni seviyorum" deme olasılıkları o kadar azalır.

İLİŞKİDE hiçbir tartışma olmaması, birbirlerine karşı çok fazla sevgi besleyen çiftlerin ciddi bir ilgisizliğinin göstergesidir.

EN iyi ilişki tavsiyesini veren kişiler genellikle bekar kişilerdir.

SEVDİĞİNİZ kişiyle el sıkışmak fiziksel acıyı, kaygıyı, stresi ve korkuyu azaltabilir.

BİRBİRİNE benzeyen insanların evlenme ihtimali, çok farklı görünen insanlara göre daha yüksektir.

BİR kız üzerinde iyi bir izlenim bırakmak istiyorsanız, bunu başarmak için sadece 4 dakikaya ihtiyacınız var.

İNSAN farklı kişiliklere ve güçlere sahip olarak birden fazla kez aşık olabilir.

BİRİNİN sizi sevip sevmediğini anlamak istiyorsanız lütfen gözlerinin içine bakın. Aşık olduğunda göz bebekleri yüzde 45'e kadar genişler.

İNSANLAR karşı cinsten kişilerle "sadece arkadaş" olamazlar.

KADINLARLA karşılaştırıldığında, erkekler ayrılığın ardından daha fazla duygusal acı yaşarlar.

İKİ sevgili birbirlerinin gözlerinin içine baktığında kalp atışları senkronize olur.

BİRİYLE ilk defa tehlikeli bir durumda tanışırsanız, ona aşık olma olasılığınız daha yüksektir.

BEKLENMEDİK ya da belirsiz aşklar daha uzun sürer.

KONUŞKAN kızlar ve sessiz erkekler evlilik için ideal eşlerdir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Saddam Hüseyin, Zabiba ve Kral adlı romantik bir romanın yazarıydı.

İlk olarak 2000 yılında Irak'ta anonim olarak yayımlandı.

Küresel Isınma Hindistan ve Bangladeş arasındaki bir toprak anlaşmazlığının çözülmesine yardımcı oldu.

Söz konusu alan New Moore veya Güney Talpatti'ydi.

Ancak ada 2010'da küresel ısınma nedeniyle sular altında kaldı. Ne toprak kaldı, ne de ihtilaf.



TESPİTLİ YORUM

@PltYsf2 Şantiye ortamı harika ya. Heee hooo veeoo hıaaa aheey bağırıp malzeme istiyorsun, karşı taraf da anlıyor.

Sözcük kullananı alnının çatısından vuruyorlar.



GÜLÜ YORUM

@alperen_vahit Az önce annemle babama sürpriz yapmak için düğün kasetlerini düzelttirdim.. Gerçekten kötü bir fikirmiş, düğündeki herkes ölmüş.

Sabahtan beri fatiha okuyoruz.



ALKIŞLI YORUM

Musluk su akıttığından mahallenin su tesisatçısı ziyaret edilmiştir.

- Musluk su akıtıyor...

- Hallederiz abi.

- Şimdi halledebilir miyiz?

- Abi sen adresi ver biz gelelim.

- Hemen gelebilir misiniz, evde olmayacağım...

- Neden ki abi nereye gitcen?

- Sanane?

- Heee.