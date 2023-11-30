TEVAZU sadece nasıl giyindiğiniz değildir.

Alçakgönüllülüğü nasıl konuştuğunuzda, nasıl davrandığınız ve başkalarına nasıl davrandığınız konusunda bulabilirsiniz.

PARAYI durumunuzu değil, yaşam tarzınızı iyileştirmek için kullanın.

Statü, diğer insanların yaşadığınıza inandığı hayattır.

HAYAT ne kadar acı verirse versin, devam etmek zorundasın.

GÖRÜNÜMÜNÜZÜ iyileştirmek zihniyetinizi geliştirmenin en hızlı yoludur. Fikrinizi değiştirmek istiyorsanız önce davranışlarınızı değiştirin.

KIRILMAK yolculuğun bir parçasıdır. Kırık kalmak bir seçimdir.

MUHTAÇ erkekler kadınları yoruyor.

Muhtaçlığın bu kadar çekici olmaması şaşırtıcı değil.

BAŞKALARININ sizin hakkınızda ne düşündüğü sizin gerçekte kim olduğunuzu değiştirmez.

BAZI insanların para biriktirmesi gerekiyor.

Bazı insanların zaten sahip oldukları parayı büyütmeleri gerekiyor. Bazı insanların kirli parayı alıp bunu yasal hale getirmesi gerekiyor.

Tüm finansal tavsiyeler eşit yaratılmamıştır ve tüm insanlar için eşit şekilde geçerli değildir.

BAŞKALARINDAN nefret etmek için sosyal medyayı kullanma tuzağına düşmeyin. Tuzağa düşmek kolaydır çünkü dijital dünya kendinizi güvende hissetmenizi sağlar ancak bilinçaltınız bu kavramı hisseder. Nefret etme eylemi hâlâ nefrettir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ÖKSÜRÜRKEN hava ağızdan saatte 800 km'nin üzerinde bir hızla dışarı atılır.

Jet uçakları bu hızda uçar.

100 GR. çikolata yaklaşık 30 gr. yağ içerirken, 100 gr patates cipsi sadece 40 gr. saf yağ içerir.

YUNUS balığının beyninin sadece yarısı uyur. Hayvanın sudan çıkıp hava alabilmesi için diğer yarısı uyanık kalır.

MACARİSTAN, Avrupa'nın en yüksek boşanma oranına sahip ülkesidir.

BAZI ülkelerde haklı bir sebep olmaksızın uzun süre okula gitmeyen Çocuk ve Gençler polis tarafından okula gitmeye zorlanabilmektedir.

JAPONLAR'IN yılda sadece 10 tatili var.



TESPİTLİ YORUM

@detskaza ZEYTİNLİ poğaça aldım zeytini sadece değdirmişler.

Pardon zeytinli poğaça demişim zeytinle temas etmiş havayla aynı ortamda kısa bir süre bırakılmış poğaça.

Zeytini poğaçaya anlatmışlar sadece.

Poğaçaya zeytin fotoğrafı göstermişler o kadar...



GÜLÜ YORUM

@halityevski KIZIN tekiyle asansör bekliyoduk kapı açılınca siz buyrun ben tek binip fotoğraf çekincem dedi şaka değil...