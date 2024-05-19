T.C.
REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2014/196-Ceza Dava Dosyası
GAZETE İLANI
HÜKÜM ÖZETİ
Esas No : 2014/196
Karar No : 2022/473
Sanık : Hüsam Garra, Abdulkerim ve Seher oğlu, 1986 Şam doğumlu
Suç : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
Suç Tarihi : 26/02/20214
Karar Tarihi : 03/05/2024
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Hüssam Garra hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa ek karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.16.05.2024
Basın No: ILN02034728
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