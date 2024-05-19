Evlilik - Bir hayat arkadaşına sahip olmak ya da olmamak bir seçim meselesidir. Ama sana bunun neden değerli olduğunu anlatacağım. Çiftler halinde olduğunuzda hayattan daha çok keyif alırsınız.

Aşk - Buna neden ihtiyacın olduğunu açıklamaya bile başlamayacağım. Hayatı değerli kılan şey budur.

Aile - Çünkü başka hiçbir kurumun sağlayamayacağı bir destek sistemi sağlar. Ve toplumları birbirine bağlar.

Direnç - Hayatın kendisi zordur ve size birçok denemenin olduğunu hatırlatmama gerek yok. Her fırtınaya dayanabilecek kalın bir deriye sahip olmak özellikle iyi bir şeydir.

Risk - Evet, risk olmadan asla anlamlı bir başarının olamayacağı hiç aklınıza geldi mi?

Hepimiz yürümeyi risk alarak öğrendik. Büyük riskler.

Kahkaha - Gülümsemek için öfkelenmekten çok daha az yüz kasına ihtiyaç duyulduğunu duydunuz mu? Kahkaha bunu daha da ileri götürür; çok ihtiyaç duyulan oksijeni ciğerlerinize pompalayarak ömrünüzü uzatır.

Fitness - Fitness ve sağlık el ele gider. İyi beslenme alışkanlığınız varsa bir adım daha ileri gidin ve bazı egzersizler yapın. Doktoru uzak tutacaksın, faturaları da düşük tutacaksın.

Mutluluk - Parasız da yapabilirsiniz ancak zihinsel olarak sağlıklı kalmak için kesinlikle mutluluğa ihtiyacınız var.

Seyahat - Seyahat etme ve yeni maceralar yaşama duygusunun sisteminize nasıl etki ettiğini açıklamaya bile başlayamıyorum.

Dinlenme durumuna sokar.

Yatırım yapmak - Kötü bir şey olmadığı sürece hala burada olacağınızı biliyorsanız, geleceğinizi güvence altına almak bir zorunluluktur. Başınıza kötü bir şey gelse bile ailenizin yiyeceksiz kalmaması için yatırım yapmakta fayda var.

Eğitim - Okuma ve yazma yeteneğinin ne kadar güçlü olduğunu hayal bile edemezsiniz.

İlgili eğitimi almak sadece değerli değil aynı zamanda bir yatırımdır.

Arkadaşlar - Özellikle dar yerlerdeyseniz arkadaşlar kullanışlı olabilir.

Hedef belirleme - Hayatta amaçsızca yaşayamazsınız.

Disiplin – Sizi beladan uzak tutacak.

Bilgelik - İyi kararlar vermenize ve sağlam kararlar vermenize yardımcı olacaktır.

Tutku – Buna kesinlikle ihtiyacın var.

Cesaret – Birçok kez deneyecek ve başarısız olacaksınız.

Tekrar başarısız olma riskiyle karşı karşıya olduğunuzu bilseniz bile denemeye devam edebilmeniz için kendinizi bu yetenekle donatmalısınız.

Odaklanma – İşinize yarayacak pek çok şey var.

Hedefi kaçırmadığınızdan emin olmak için odağınızı ayarlamak kesinlikle gereklidir.

Kendine inanmak – Eğer kendinize inanmazsanız ve kendinizi takdir etmezseniz, başka hiç kimse bunu yapmayacaktır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2008 yılında Finlandiya polisi çalıntı bir arabanın içini ararken sivrisinek buldu.

Sivrisineğin son yemeğinden alınan kanı test ettiler ve bunu hırsızın kimliğini tespit etmek için başarıyla kullandılar.

IKEA, kurucusunun adı, büyüdüğü çiftliği ve memleketi olan Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd'in kısaltmasıdır.



TESPİTLİ YORUM

@berkcanhd Her sorunu aşmanızı sağlayan 3 cümle:

-Adam mı vurduk -Canımı mı alacak -İyiyse cennete gitsin



GÜLÜ YORUM

@sizisilecegim Karım, "Koş koş televizyona çıktın" dedi.

Bir gittim boz ayı dereyi geçiyor.



DEEPNOT

"Doğumdan sonra çok kilo aldım. Yaklaşık 4 kilo doğmuşum, şimdi 100 kiloyum"