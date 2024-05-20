Son dakika: Lahey’den Netanyahu talebi! İsrail Başbakanı için tutuklama talep edildi

Son dakika haberleri... Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama talebi geldi.

NETANYAHU VE GALLANT'A TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktan Pazartesi günü yapılan duyuruda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Hamas'ın üç lideri hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

HAMAS YÖNETİCİLERİ İÇİN DE TUTUKLAMA KARARI GELDİ

Başsavcı Karim Khan tarafından yapılan açıklamada, Gallant ve Netanyahu'nun yanı sıra Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar, askeri kanadının başkomutanı Muhammed Deif olarak bilinen Muhammed Diab İbrahim el-Masri ve siyasi lideri İsmail Haniyeh'nin isimleri de verildi.