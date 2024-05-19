T.C.

REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2014/289 Esas

KARAR NO : 2022/149

C.SAV.ESAS NO : 2014/798

SANIK : AHMAD SHABAN, MWAFAK ve SALWA oğlu, 07/08/1980 DAMASCUS doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 14/04/2014

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 204/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8)

TUTUKLAYAN MAHKEME : Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesi

TUTUKLAMA NUMARASI : 2014/289

TEVKİF TARİHİ : 12.11.2014

KARAR TARİHİ : 24/03/2022

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı Sanık Ahmad SHABAN hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında TCK.nın 204/1 Maddesinin tatbiki ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı Sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden kararve katılanın nihai karara itiraz dilekçesi tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 268. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 10.05.2024

Basın No: ILN02033763

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