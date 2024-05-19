Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu! 5 günlük ulusal yas ilan edildi

Reisi ve Abdullahiyan'ın "samimiyetlerine" çok yakından tanık olduğunu dile getiren Zarif, "Bu samimiyetlerinin karşılığını şehadetle aldılar. Geçtiğimiz 45 yılda çeşitli dönemlerde zor durumlarla karşılaştık. Biz bunu aştık, Allah'ın izniyle bu durumu da atlatacağız." ifadelerini kullandı. Zarif, ortaya çıkan durumun ABD'nin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımların etkisinin büyük olduğunu savunarak, "Bu konu, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına rağmen sivil havacılık satışlarına ambargo koyan ABD'nin İran ulusuna karşı işlediği suçların kara listesine kaydedilecektir." değerlendirmesinde bulundu. ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları sivil havacılık sektörünü de etkiliyor. Yaptırımlar nedeniyle Tahran'ın uçak ve uçak parçası ithalatı engelleniyor.

DNA TESTİ YAPILMAYACAK 13:00 İranlı yetkililer, Tebriz'e getirilen cenazelere DNA testi yapılmayacağını bildirdi. Verilen bilgiye göre, yalnızca Tebriz cuma imamı Ayetullah Ali Haşim'in cenazesi daha az yanmıştı. Tasnim haber ajansı, İran dini lideri Hamaney'in Tebriz temsilcisi olan Ali Haşim'in kazanın ardından bir saat daha hayatta kaldığını ve bu sürede bir telefon görüşmesi bile yaptığını yazdı. 11.14 Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki liderlerin ölümünün ardından İran'ın dini lı̇derı̇ Ali Hamaney'in, beş günlük yas ilan ettiğini duyurdu.



CENAZE TÖRENİ YARIN TEBRİZ'DE 11:03 İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazeleri kaza mahallinden alınarak Tebriz'e intikal ettirildi. İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde, cenazelerin intikali ve Tebriz'de düzenlenecek tören hakkında bilgi verildi. Tebriz'deki Rahmet Vadisi Mezarlığı yerleşkesine intikali yapılan cenazelerin, yarın yerel saatle 09.00'da halkın katılacağı törenle Tebriz Şehitler Meydanı'ndan Meşhed'e götürülmek üzere Tebriz Uluslararası Havalimanı'na götürüleceği kaydedildi. Meşhed'deki programa ilişkin ise henüz bilgi verilmedi. 11:00 TBMM Başkanı Kurtulmuş; "Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbraihim Reisi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyorum" dedi. 10:40 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 10:18 A Haber, enkazın bulunduğu alandan özel görüntülere ulaştı. Reisi ve diğer yetkililerin naaşları taşınıyor.

10:14 İran'da Mokhbar'ın himayesinde kuvvet komutanları olağanüstü bir toplantı düzenledi



Toplantıda yasama ve yargı organlarının başkanları Reisi'ye başsağlığı dileklerini sundu. Dr. Mokhbar'ın yürütme organının görevlerini yerine getireceği söylerken, "Biz, verilen görevi yerine getirmede Rıza'nın kulu ve İran milletinin dostu Ayetullah Reisi'nin yolundan gideceğiz. Görevlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir ve İmam Hamaney ve İran'ın şerefli halkı emin olmalıdır ki, yolumuz popüler başkanın yoludur ve onun hizmeti durmayacak" 10:13 Lübnan'da üç günlük yas ilan edildi. 10:00 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İran halkının başı sağ olsun. Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulundu. 09:50 Mısır Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, İran'a taziyelerini iletti. 09:40 Reisi ile son görüşen isimlerden birisi olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Hazreti Ayetullah Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyid İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahian ve diğer arkadaşlarının helikopter kazasında vefat ettiği acı haberi üzerine, İran halkına ağır kayıplar verildi. Bu üzücü günde dost ve kardeş İran milletine Cenab-ı Allah'tan sabır ve hoşgörü niyaz ediyorum, hayatta kalanlara başsağlığı diliyorum.

Allah rahmet eylesin" 09:10 İran'da yarın parlamentonun halka açık oturumu olmayacak. 09:08 İran'da olağanüstü hal ilan edildi. Hükümet kurulu toplandı. 09:00 Pakistan halka yas ilan etti. Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, İran cumhurbaşkanının şehadeti nedeniyle taziyelerini iletti ve şunları duyurdu:

Başkana ve arkadaşlarına duyulan saygının bir göstergesi olarak ve kardeş İran'la dayanışma amacıyla Pakistan bir günlük yas tutacak ve bayrağı yarıya indirilecek. 08:40 Belarus Dışişleri Bakanlığı, İran halkına taziyelerini ifade ederek, bunun sadece İran toplumu için değil, Belarus'un gerçek bir dostu için telafisi mümkün olmayan bir kayıp olduğunu duyurdu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

08:30 İran haber ajansı, cenazelerin Tebriz Şehitleri Mezarlığı'na nakledildiğini duyurarak, arama çalışmalarının sona erdiğini paylaştı. Helikopterde hayatını kaybedenlerin cenazeleri Kızılay kurtarma ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından taşınırken görüntülendi. 08:30 Irak Başbakanı Sudani," İran hükümetine ve milletine en içten başsağlığı ve taziyelerimizi sunarken, kardeş İran milleti ve İslam Cumhuriyeti'ndeki sorumlu kardeşlerle dayanışmamızı ifade ediyoruz" dedi. 08:27 Rus kaynaklar, Putin'in Tahran'a gideceğini duyurdu. 08:26 Venezuela Devlet Başkanı Ayetullah Raisi'nin şehadeti nedeniyle taziyelerini iletti. 08:21 İran Premier Lig'inin 28. haftası iptal edildi. 08:20 Hamas, cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanının ölümü nedeniyle taziyelerini ifade eden bir bildiri yayımladı. 08:05 İran haber ajansı, İlk etapta kimliği belli olmayan pilotların isimlerini de paylaştı.