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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Vücut dilli ve psikolojik hileler
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 20 Mayıs 2024

Vücut dilli ve psikolojik hileler

AYAKLAR YALAN SÖYLEMEZ: Bir kişiye veya bir gruba yaklaştığınızda, ayaklarının size doğru dönüp dönmediğine dikkat etmeye çalışın. Eğer öyleyse, hoş karşılanırsın. Eğer yapmazlarsa Bob'u hareket ettirmeye devam edin.
SORU: Birinin sizi sevmesini istiyorsanız, ondan bir iyilik isteyin; bir kalem ödünç almak ya da süre istemek kadar küçük bir şey olabilir.
Size yatırım yaptıklarını hissedecekler ve dolayısıyla size daha açık olacaklar.
BAŞ SALLAMA: Konuşurken başınızı salladığınızda, dinleyen diğer kişinin de bu hareketi yansıtmasını ve söylediklerinize katılmasını teşvik edersiniz.
GÜLMEK: Bir grup insanın içindeyken biri komik bir şey söylediğinde ve herkes gülmeye başladığında, gülerken size kimin baktığını fark etmeye çalışın. İnsanlar gülerken en yakın hissettikleri kişiye bakma eğilimindedirler.
AYAKKABILAR: Halka açık bir yerdeyken, eğer biri size sinir bozucu hale gelecek kadar çok bakıyorsa, sadece ayakkabılarına bakın...
Mesela uzun bir süre; bu onları o kadar rahatsız edecek ki muhtemelen geri adım atacaklar.
BONUS NUMARASI: Bir polis tarafından kenara çekilirseniz ve size ne kadar hızlı gittiğinizi bilip bilmediğinizi sorarsa, "Bilmiyorum ama bana yetiştiğine göre daha hızlı gitmiş olmalısın" deyin. Bu onun varoluşsal bir kriz yaşamasına neden olacak ve size kaçma şansı verecektir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
BİR erkeğin cildi bir kadınınkinden 0,2 mm'ye kadar daha kalın olabilir.
DİŞİ kutup ayıları yavrularını kar çukurlarında doğurur.
DOMUZLARIN gökyüzüne bakması fiziksel olarak imkansızdır.
Hala sırtüstü dönüp gökyüzüne bakabilirler.
FİLLERİN gövdelerinde yaklaşık 150.000 kas birimi bulunur.
Gövdeleri belki de herhangi bir memelide bulunan en hassas organdır.
ÜRETİLEN her kola damlası 8 onsluk şişelere konulup uç uca konulsaydı, aya 2.000 defadan fazla ulaşıp geri dönecekti.

TESPİTLİ YORUM
@MelisAnnCotton Ya siz nasıl yemek yapamıyorsunuz yağ soğan salça üçlüsüne flash bellek atsan yemek olur be...

GülüYorum
@akillanbeoglum Ablamın eski sevgilisi ona "Balım" dediği için ablam 1 ay sofraya bal koymamıştı, anısı varmış diye.

DeepNOT
"Cehalet ne güzel lan, her şeyi biliyorsun."

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