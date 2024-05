YAZIN GELDİĞİ LEYLEKLERDEN ANLAŞILIR.

Leylekler köy çocukları için umuttur. Çünkü eğer onları ilk defa o sene uçarken görürlerse tüm yaz gezeceklerine inanırlar.

Bazen anneleri leyleği yuvasında gösterseler de gözlerini kapatıp uçana kadar açmazlar.

TAZE MEYVEYE HER ZAMAN DALINDAN ULAŞABİLİRSİN.

Sizin evde erik ağacı vardır, Mehmet amcalarda kayısı. Hiç fark etmez, birkaç arkadaş organize olur; birisi etrafı gözler diğeri daldan meyveleri toplar ve aşağıya gönderir. Öteki de heybeyi doldurur.

TÜM KÖY BİR OYUN SAHASIDIR.

Saklambaç oynarken mecburen sınır koymak zorunda kalırsın. Mesela Nermin teyzegilin evinden sonrası sayılmaz. Yoksa sabaha kadar bitmez o oyun.

OYUN SABAHIN ERKEN SAATLERİNDEN GECENİN GEÇ SAATLERİNE KADAR DEVAM EDER.

Bir yemek yemek için annen çağırırsa gidersin ya da ekmek arası yapıp sokakta yersin. Gece sivrisinekler ısırır seni ama hiçbir engel seni oyunundan alıkoyamaz. Zaten tüm mahalle sokağa çıkar geceleri sohbet ve semaver derken geç saatlere kadar kalırsın dışarıda.

ÇAMUR BİR OYUN HAMURU KADAR İMKAN SAĞLAR SANA.

O çamurla yemek yaparsın, evine mobilya yaparsın, ev inşa edersin, arkadaşına atarsın. Ne istersen onu yaparsın, sanat da buna dahil tabii.

KAZ SÜRÜSÜ!

Herhalde köyde yaşayıp da kazlardan korkmayan çocuk yoktur. Kanatlarını açıp senin üstüne gelen o asi anne kaz düşman başına.

Eğer hızlı koşamıyorsan yandın çünkü annenin başlattığı o tıslama diğer kazların katılımıyla tam bir tehlike haline geliyor.

BİSİKLET GÜZEL DE O DİKENLERİ NE YAPMALI?

Her yere bisikletle gidersin.

Ancak o yoldaki dikenler tekerleği patlatmasa keşke!

Gerçi son zamanlarda köy sokakları da parke taşlarla döşenerek dikenlerden arındırıldı ama köy bu, mutlaka yolun dikenli yola düşer.

YAZ TATİLİ BAZEN TARLA DEMEKTİR.

Tabii her çocuk tarlada çalışıyor ya da ailesine yardım ediyor diye bir şey yok. Ancak çocuk işçiler toplumumuzun kanayan yarasıdır ve tarım çocuk işçileri de bunun büyük oranını oluşturmaktadır. Orta ya da düşük gelirli ailelerin çocukları genellikle tarlada para kazanmak ya da ailesine yardım etmek için yazın o kavurucu sıcağın altında çalışırlar.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Kadınların erkeklerden iki kat daha fazla ağrı reseptörü vardır ve ağrı toleransları daha yüksektir.

Bir araştırma şunu belirtiyor:

"Kızlar en yakın arkadaşlarını erkek arkadaşlarından daha çok seviyor." Vay.

Hedefleriniz hakkında çok konuştuğunuzda, motivasyonunuzu kaybedeceğiniz için başarılı olma olasılığınız azalır.

Kadınlarla konuşmak erkeğin zihinsel gücünü geliştirebilir.



TESPİTLİ YORUM

@Bcalman71 Erkek adam sevmediği misafir gelince odasında survivor hayatı yaşar. Açlıktan susuzluktan ölür ama yine de o odadan çıkmaz..



GÜLÜ YORUM

@bahtiglmz Adamın biri otobüste ağlayan çocuğunun dikkatini dağıtmak için "Bak mavi araba, bak yeşil ev" diyor.

Çocuğun umurunda değil ben baktım hepsine...



DEEPNOT

"Arap kanalında maç izliyorum.

Spiker ne derse babaannem "Amin" diyor.