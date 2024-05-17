Hala nasıl bekarsın?

Mükemmel birisin.

Doğru insan aramadan karşına çıkar zaten. Aramayı bırak.

Kendini yalnız hissetmiyor musun?

Kaç yaşına geldin, çocuğun olmayacağından endişelenmiyor musun?

Kimseyle flört etmiyor musun?

Bence sosyal medyayı denemelisin. Bir arkadaşım bu sayede evlendi.

Seni hak etmiyorlar.

Onlar için fazla iyisin.

Onlar için bir şanssın.

Seni nasıl kaçırıyorlar, anlamıyorum.

Endişelenme, bir gün doğru kişiyle tanışacaksın.

Bence o sadece ciddi bir ilişkiye hazır değil.

Bir gün evlendiğinde, bekar günlerini özleyeceksin.

Kendini üzmeye değmez, dışarıda bir sürü başka adam/kadın var.

Çok seçicisin.

En sonunda kedileriyle yaşlanan deli bir kadına dönüşeceksin.

Muhtemelen numaranı kaybetmiştir ya da yanlış kaydetmiştir. Yoksa arardı.

Düğünde: 'Buraya gel, gelin çiçeğini atacak!'

Sadece bugünlerde çok yoğunsun, yoksa mutlaka biriyle tanışırdın.

Birini sevmeden önce kendini sevmeyi öğrenmelisin.

En yakın bekar karşı cins arkadaşın için: Hiç beraber olmayı düşünmediniz mi?

Mükemmel anlaşıyorsunuz.

Gelecekteki eşinle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum, eminim mükemmel çift olacaksınız.

Bir gün bu başımıza gelenlere güleceğiz.

Sana birini ayarlayayım, çok hoşlanacağın birini tanıyorum.

Sakın vazgeçme. Bir gün mükemmel ilişkiyi bulacaksın.

Mutlu olmak için kimseye ihtiyacın yok. BU DOĞRU!



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Mükemmel tavsiyeler veren kişiler genellikle en çok sorunla karşılaşır; aynı şekilde, en çok yaralanan insanlar genellikle en iyi iyileşme yeteneğine sahiptir.

Güzel kızların yüzde 90'ından fazlası genellikle bekar kalıyor çünkü çoğu erkek onların kesinlikle kapıldığını düşünüyor.

Çoğu inanışın aksine duygularımız konuşma şeklimizi etkilemez ama konuşma şeklimiz duygularımızı etkiler.



TESPİTLİ YORUM

@acerseverr 2 ay sonra şu borcum bitsin rahatlıyorum dediğimin üstünden 12 sene geçti hala borç ödüyorum hala bitmedi...



GÜLÜ YORUM

@zazadedikya Ananem sevmediği ne kadar akraba varsa hepsinin çocuğunu emzirmiş. Niye diyoruz "İlerde çocuklarımla evlenemesinler" diye emzirdim diyor...



DEEPNOT

Geleceğinizin size ihtiyacı var; geçmişin öyle değil.