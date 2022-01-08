Berberlerde karşılaşılan tipler-1

SIRAYA kaynak yapan vurdumduymaz tip:

Kıl tiplerdir. Sen sıranı beklerken birden içeriye dalıp koltuğa kurulurlar.

Berber kalabalıksa çalışanlar da uyanmaz mevzuya tıraşa başladılar mı zaten gitmiştir sıra.

"BENİMKİ sadece sakal ya" diyen tip:

Bu sıranızı kapmaz ama sıranızda gözü vardır. Aklı sıra işinin kısa süreceğini belirtip sizden sıranızı isteyecektir.

Kanmayın.

AREFE akşamı berberi dolduran yoğun kalabalık:

Bunlar önümüz bayram diyerek 3 ay tıraş olmazlar.

Sonra da hepsi aynı akşam berber kuyruğuna girer.

Berberlere iş çıksa da onlar da bu yoğunluktan çok memnun olmazlar.

ÇIRAKLA kanka olan apaçiler:

Bunlar içerideyken tıraş olunmamalıdır. Hele de sizi çırak tıraş edecekse...

Çırağın okul ya da mahalle arkadaşıdır. Genellikle çırak da zaten apaçi olur.

"VUR sıfıra gitsin" diyen agresif tip:

Bunlar yakın zamanda bir sorun yaşamışlardır ve hınçlarını lepiska gibi saçlarından alırlar.

Tıraş boyunca konuşmazlar.

Üzgün ve sinirli tavırları dikkat çeker. İkide bir burunlarını çekerler.

BERBERE gazete okumak için gelen dayılar:

Bunlar ne saç kestirir ne de sakal. Ancak ne zaman dükkanın kapısından baksan orada bulunurlar. Ne kadar gazete varsa okuyup "Eyvallah der" çıkarlar. Amaçları henüz kestirilememiştir.

BERBERDE siyaset yapıp memleketi kurtaran tipler:

Berberler yoğun siyasi tartışmaların yaşandığı yerlerdendir. Özellikle yaşça büyük abiler, gençlere ülkenin durumu hakkında brifing verirler. Kendi oy verdiği partiye oy vermeleri için ikna etmeye çabalarlar.

SAÇ ıslatıp jöle sürmek için berbere uğrayan tip:

Bunların gelişiyle gidişi bir olur. Berbere bir selam çakıp kafayı jöle kutusuna sokarlar ve hemen mekandan ayrılırlar.

Gizemli tiplerdir.

AYNADA kendisine artist bakışlar atan tip:

Tıraş sonrası ortaya çıkan şaheserden çok memnun kalmıştır. Kendisine hayran hayran bakar. Bazen resim bile çeker. O an dünyanın en yakışıklısı odur.

DEVAMI YARIN

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LÜZUMSUZ BİLGİLER

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Bunun sonucunda insanlar pencerelerine tuğla örmeye başladılar.

Bu tuğlalı pencereler günümüzde hala görülebilir.

TESPİTLİ YORUM

Bir şeyi herkese tek tek anlatmaya üşeniyorsan, sadece birine anlatıp "Bak kimseye söyleme" demen yeterli. Uluslararası basına bile çıkar.

ALKIŞLIYORUM

@drfaithdz Evlilik yemini ederken, eşlerimizin internet alışverişlerinin kargoya iade kısmını, bir ömür boyu üstlendiğimize dair bir madde var mıydı? Hayır motivasyon kısmı da süper: "Hayatım bak sadece şu numarayı verip paketi bırakıcaksın işte bu kadar."