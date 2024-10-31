ALAYCILIĞI iyi anlayan kişiler, çoğunlukla başkalarının aklından geçenleri okuma konusunda da yeteneklidirler.

BİRİNE aşık olduğunuzda beyninizin o kişiyi unutması neredeyse imkansızdır.

UYANDIKTAN sonraki ilk 3 saniye zihniniz tamamen boştur.

EĞER 15 dakika boyunca hiç hareket etmeden kalırsanız, büyük ihtimalle uykuya dalarsınız.

UTANGAÇ insanlar başkalarını gözlemleme ve anlama konusunda daha iyi olma eğilimindedirler.

ZEKİ insanlar genellikle sunumdan ziyade içeriğe odaklandıkları için dağınık el yazılarına sahiptirler.

KADINLAR genelde daha özgüvenli ve erkeksi göründükleri için kısık sesli erkekleri tercih ederler.

UZUN süreli yalnızlık, günde 15 sigara içmek kadar zararlı olabilir.

EN çok tavsiye verenler genellikle en çok sorunla uğraşanlardır.

ERKEKLER kadınlara göre daha kolay aşık oluyorlar çünkü görsel ipuçlarına daha çok güveniyorlar.

Kadınlar ise duygusal bağlantılara daha çok güveniyorlar.

KIRMIZI renk kalp atış hızını arttırarak kişinin kendini daha enerjik hissetmesini sağlar.

ELLERİNİ kullanarak konuşan insanlar daha ikna edici olma eğilimindedir.

KAYGI bozukluğu olan kişiler genellikle ayrıntılara daha iyi dikkat ederler.

DÜZENLİ olarak stres yaşayan kişiler daha iyi karar vericiler olma eğilimindedir.

MÜZİK dinlemek stresi azaltmaya ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

San Francisco'da bir müze ziyareti sırasında genç bir ziyaretçi, şaka amacıyla gözlüğünü yere bıraktı. Kısa süre içinde diğer ziyaretçiler bu gözlüğün modern sanatın bir parçası olduğunu düşünüp fotoğraf çekmeye başladı. Müze görevlileri bu durumu fark ettiğinde, olay sosyal medyada viral oldu ve "modern sanatın sınırları" konulu esprilere yol açtı.

TESPİTLİ YORUM

@yumusakbush Vücudumun bu kadar seri idrar üretebilmesi inanılmaz cidden... Keşke kafam da bu kadar çalışsa...

GülüYorum

@volkanoge Eğer işe giderken ayaklarınız geri geri gidiyorsa, kendinizi işinize ait hissetmiyorsanız, "Para almıyor olsam dahi bu işi yaparım" diyemiyorsanız da işinize gidin.

Böyle salak salak şeyler düşünmeyin, kimse işini sevmez iş iştir, işiniz varsa ne güzel işte uzatmayın.

AlkışlıYorum

@ekimezya Helikopterler aşırı yoruluyor gibi geliyor, çok çabalıyorlar havada kalmak için.

Uçaklar hiç öyle değil, hayat onlar için çok kolay...