CHP'li Ahmet Özer'in PKK'lılarla bağlantısı ne? Detaylar A Haber canlı yayınında: "Değerli evlat" dediği bombacı çıktı

Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından detaylar A Haber ekranlarından aktarıldı. (AHABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ) Diyarbakır'da bir cezaevinde yapılan aramada bir evrak ele geçiriliyor. Başkan dediği Abdullah Öcalan ve kendisini ziyaret eden heyet arasındaki bir görüşme. Bu belge 2023 yılında fezlekeye giriyor. Bu olaylar Ahmet Özer'in seçimlere girmesinden önce oluyor. Diyarbakır polisi buluyor bunu ve başsavcılığa gönderiliyor. 9 Temmuz 2024'de açılan bir soruşturma söz konusu.

Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından detaylar A Haber ekranlarından aktarıldı. (AHABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Bu belgelerin üzerine Mersin Başsavcılığı Özer'in telefonlarını dinlemeye alıyor. Dinlemede bir konuşma dikkat çekiyor. Ahmet Özer, Mehmet Kaya ile görüşüyor. Kaya'nın annesi vefat etmiş ve konuşmada Özer, "Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi" diyor. Evlatlardan biri Mehmet Kaya ama diğerleri kim?

"DEĞERLİ" DEDİĞİ KİŞİ PKK BOMBACISI!

Değerli dediği kişilerin PKK'nın bombacıları olduğu ortaya çıkıyor. İbrahim Kaya kardeşi ve terör örgütü üyeliğinden hüküm giyiyor. Diğer kardeş Tahirhan Kaya terör örgütü PKK'nın bombacı militanı, kuzey ırak kamplarında bomba eğitimi almış ve 2011 yılında eylem öncesi patlayıcı maddeler ile yakalanıyor. Bir diğer kardeş ise İsmail Kaya Suriye'de Türkiye'ye yasa dışı yollardan örgüt mensupları ile geçmeye çalışırken yakalanıyor ve bomba yapımı, devreye sokulmasıyla teröristbaşı Öcalan ile ilgili bilgilerin yer aldığı dijital malzemeler ele geçirildi. Yani bu 'değerli kardeşlerin' hepsi PKK mensubu.