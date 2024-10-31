SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li Ahmet Özer'in PKK'lılarla bağlantısı ne? Detaylar A Haber canlı yayınında: "Değerli evlat" dediği bombacı çıktı

31 Mart seçimlerinde CHP'nin Esenyurt'tan aday gösterdiği ve seçim sonrası belediye başkanı seçilen Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı. İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP'li Ahmet Özer'in terör örgütü mensubu 694 kişiyle ve özellikle kırmızı bültenle aranan terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği belirlenmişti. Bu gelişmeler sonrası Esenyurt Belediye Başkanı’nın PKK ile bağlantısı araştırılmaya başlandı. Soruşturmasındaki yeni detaylar A Haber canlı yayınında açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 00:59 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 12:41
CHP’li Ahmet Özer’in PKK’lılarla bağlantısı ne? Detaylar A Haber canlı yayınında: Değerli evlat dediği bombacı çıktı

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan gözaltına alınmıştı.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. (Takvim.com.tr foto arşiv/ ekran görüntüsü)CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. (Takvim.com.tr foto arşiv/ ekran görüntüsü)

695 PKK'LI İLE İRTİBAT HALİNDEYDİ: TUTUKLANDI
Özer'e yapılan iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucunda, terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 kişiyle ve özellikle kırmızı bültenle aranan terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği belirlenmişti. Emniyetteki işlemleri sona eren Özer, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İfadesi alınan Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından detaylar A Haber ekranlarından aktarıldı. (AHABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından detaylar A Haber ekranlarından aktarıldı. (AHABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

DETAYLAR A HABER EKRANLARINDAN AKTARILDI
Bu gelişmeler sonrası Ahmet Özer hakkındaki suçlamaları ve iddiaları merak etti. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman Esenyurt Belediye Başkanı'nın terör soruşturmasında ki yeni detaylar A Haber canlı yayınında açıklandı.

CHP'li Ahmet Özer'in PKK'lılarla bağlantısı ne?

İşte Karaman'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından detaylar A Haber ekranlarından aktarıldı. (AHABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından detaylar A Haber ekranlarından aktarıldı. (AHABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Diyarbakır'da bir cezaevinde yapılan aramada bir evrak ele geçiriliyor. Başkan dediği Abdullah Öcalan ve kendisini ziyaret eden heyet arasındaki bir görüşme. Bu belge 2023 yılında fezlekeye giriyor. Bu olaylar Ahmet Özer'in seçimlere girmesinden önce oluyor. Diyarbakır polisi buluyor bunu ve başsavcılığa gönderiliyor. 9 Temmuz 2024'de açılan bir soruşturma söz konusu.

Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından detaylar A Haber ekranlarından aktarıldı. (AHABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından detaylar A Haber ekranlarından aktarıldı. (AHABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)
Bu belgelerin üzerine Mersin Başsavcılığı Özer'in telefonlarını dinlemeye alıyor. Dinlemede bir konuşma dikkat çekiyor. Ahmet Özer, Mehmet Kaya ile görüşüyor. Kaya'nın annesi vefat etmiş ve konuşmada Özer, "Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi" diyor. Evlatlardan biri Mehmet Kaya ama diğerleri kim?

"DEĞERLİ" DEDİĞİ KİŞİ PKK BOMBACISI!
Değerli dediği kişilerin PKK'nın bombacıları olduğu ortaya çıkıyor. İbrahim Kaya kardeşi ve terör örgütü üyeliğinden hüküm giyiyor. Diğer kardeş Tahirhan Kaya terör örgütü PKK'nın bombacı militanı, kuzey ırak kamplarında bomba eğitimi almış ve 2011 yılında eylem öncesi patlayıcı maddeler ile yakalanıyor. Bir diğer kardeş ise İsmail Kaya Suriye'de Türkiye'ye yasa dışı yollardan örgüt mensupları ile geçmeye çalışırken yakalanıyor ve bomba yapımı, devreye sokulmasıyla teröristbaşı Öcalan ile ilgili bilgilerin yer aldığı dijital malzemeler ele geçirildi. Yani bu 'değerli kardeşlerin' hepsi PKK mensubu.

Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından detaylar A Haber ekranlarından aktarıldı. (AHABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından detaylar A Haber ekranlarından aktarıldı. (AHABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Ahmet Özer terör suçlarından adli kaydı olan 694 kişi ile iletişim sağlıyor. Bu şahıslardan 47'si firari, 5'i ise terör suçlarından cezaevine girmiş. Bir Belçika numarası ile 14 kez irtibatı tespit ediliyor. Bu kişi ise terör örgütünün Avrupa temsilcisi Remzi Kartal. PKK'dan 5 tane elebaşı sayılsa ilk 5'inde Remiz Kartal bulunur. Soruşturma yeni ama HTS kayıtları eskiye dönük. 2023 sonundan 2024 başına kadar dinlendi ve eskiye dönük tapeler ortaya çıktı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP/DEM’li Ahmet Özer tutuklandı! Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atandı | Terör soruşturmasının detayları
Narin Güran’ın cansız bedenini günlerce saklamıştı | İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı! Israrla o sözü tekrarladı
Türk Telekom - DİJİTAL FAKS
Seçimlere günler kala ABD’de gündem Biden’ın çöp gafı! Trump sahneye turuncu yelekle çıktı
Başkan Erdoğan’ın ’Kürt’lere çağrısının şifreleri: Terörsüz Türkiye için millet projesi | Beklenen müjde ve Erdoğan’ın duası
Galatasaray’da 3 ayrılık!
Anadolu Ajansı
Kainat iblisi FETO’nun damat çarkı! Şirket evlilikleri ve paraya tapma hevesi... Pasta kavgasındaki haşhaşilerin girift ilişkiler ağı
Beşiktaş’tan çifte transfer!
TUSAŞ saldırısında şoke eden detay! Hain saldırıyı düzenleyen PKK’lının ağabeyi CHP’li belediyede güvenlik amiri çıktı
Fenerbahçe’de 10 numaraya 3 aday!
Türk Telekom - EVİNDE HIZ
Tutuklanan CHP’li Ahmet Özer’in sevk ve karar yazısı! PKK ile hiyerarşik ilişki içinde... Seçimden 2 önce milyonluk para trafiği
ÖZEL | Liverpool’un yıldızı Galatasaray’a geliyor!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Turizmde hedef 61 milyon ziyaretçi 60 milyar dolar gelir! | Haydarpaşa ve Sirkeci’de sona doğru
SON DAKİKA