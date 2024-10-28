KADINLAR, "avcıtoplayıcı riskleri" göze alan ve macera sporları yapan erkeklere ilgi duyuyor.

KADINLAR erkeklere göre daha şiddetli depresif semptomlar yaşama eğilimindedir.

ERKEKLER ve kadınlar dünyayı farklı görüyor; kadınlar renkleri ayırt etmede daha iyiyken, erkekler hızlı hareket eden nesneleri takip etmede daha iyi.

KADINLARDA erkeklere oranla iki kat fazla sinir reseptörü bulunuyor, bu nedenle ağrıyı daha yoğun hissediyorlar; ancak aynı zamanda ağrıya karşı toleransları da daha yüksek.

KADINLAR, kendilerine çekici gelen erkeklere gülerlerken, erkekler de kendilerine gülen kadınlara gülerler.

KADINLAR partnerleriyle yüz yüze konuştuklarında sevildiklerini hissederlerken, erkekler yan yana oynadıklarında veya konuştuklarında duygusal olarak yakın hissederler.

BİR kadının romantik bir ilişkinin potansiyelini anlaması için sadece 34 dakikalık bir sohbete ihtiyacı varken, erkeklerin bu tür ilişkilerin özünü anlaması için 3 güne ihtiyacı var.

KADINLAR, kendilerini güldürebilen kişilere daha fazla ilgi duyuyorlar çünkü gülmek ilişkileri güçlendiriyor.

KADINLAR etraflarında gülümseyen kadınlar gördüklerinde erkekleri daha çekici buluyorlar; öte yandan erkekler, etraflarında birden fazla ve rekabetçi talip gördüklerinde kadınları çekici buluyorlar.

KADINLAR genellikle duygularını daha rahat ifade ederler, bu da daha derin duygusal bağlar kurulmasına yardımcı olur.

ERKEKLER duygularını ifade etmek için genellikle büyük jestler yaparken, kadınlar küçük ama tutarlı nezaket ve ilgi gösterilerinden hoşlanırlar.

KADINLAR çatışmaları çözmek için sözlü iletişim kurmayı tercih ederken, erkekler geri çekilmeyi veya sorunları eylemlerle çözmeyi tercih edebilir.

KADINLAR sosyal etkileşimler sırasında daha fazla oksitosin (bağlanma hormonu) salgılama eğilimindedir, bu da güven ve bağlanma duygularını güçlendirir.

KADINLAR genellikle daha geniş sosyal ağlara sahiptir ve bu bağlantıları sürdürmeye daha fazla önem verirler, erkekler ise birkaç yakın arkadaşlığa daha fazla odaklanabilir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İngiltere'de bir düğün pastası yapan şef, pasta katmanlarını tamamladıktan sonra telefonunu pastanın içine koyduğunu fark etti. Panik halinde pastayı kesmeye çalıştı ama bu sırada misafirler geldi.

Şef, telefonunu geri almayı başaramadı ve pasta bu şekilde servis edildi.

Gelin ve damat, bu olayı gülerek karşıladı ve telefonu tatlı bir anı olarak saklamaya karar verdiler.



TESPİTLİ YORUM

@nikoskrijelj Hatırlayan vardır, 2006'da FB TV internetten yayına başladığı zaman, aynı anda sadece 300 kişi tarafından izlenebiliyordu.

İşte o dönem, benim hasta Galatasaraylı kuzen sabah ilk iş netten o yayını açar "Bir Fenerbahçeli az izlesin" diye de tüm gün kapatmazdı.



GÜLÜ YORUM

@dolmuscunuz Trabzon'da halloween kutluyorlar, az önce Akçaabat dolmuşunda cadı müsait bir yerde inmek istedi.

Şoför istifini bozmadan "Işıkları geçince atayım seni çadoloz" dedi.