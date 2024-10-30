"Anlayışınız için teşekkür ederim, ancak zamanımı şimdilik başka şeylere ayırmam gerekiyor." Bu, ilgilenmeniz gereken başka öncelikleriniz olduğunu ve ilişkiden vazgeçmeyeceğinizi ancak şu anda bunlara uyum sağlayamayacağınızı söylemenin nazik bir yoludur.

"Bu benim için işe yaramaz, ama bunu yapabilirim." Bu, gerçekten dinlediğinizi ve bunu yaparken aşırıya kaçmadan yapabileceğiniz bir karşı hamlenizin olduğunu yansıtır.

"Programımı kontrol edip size geri döneceğim." Bu, söz konusu kapasiteye sahip olup olmadığınızı tespit etmeniz için size yeterli zamanı tanıyacak ve böylece doğrudan taahhütlere girmek için acele etmenizi önleyecektir.

"Bu konuda rahat değilim ama anlayışınız için teşekkür ederim." Eğer bir istek belki de bir adım ileri giderse, bu, sizin onaylamadığınız şeyde bile kararlı bir şekilde duracağınız, yine de sizin reddetmenizi anlayışla karşılayacağınız mesajını vermez.

"Aslında şu an için uygun değil ama başka bir gün konuşabiliriz." Başka bir zaman önererek o anda sınırlar koyuyor ve gelecekteki olası olasılıklara karşı açık olduğunuzu gösteriyorsunuz.

"Bunu sindirmek için biraz zamana ihtiyacım var." Bu, birinin duygusal olarak hassas veya karmaşık konuları gündeme getirmesi durumunda faydalıdır; konuya ilgi duyduğunuzu göstermiş olursunuz ancak aceleyle yanıt vermezsiniz.

"Yardım etmek isterdim ama kapasitem doldu." Bu, yardım etmeye istekli olduğunuzu gösterir ancak listenize başka hiçbir şey ekleyemeyeceğinizi gösterir; bu da iş veya işbirliğine dayalı ortamlarda çok faydalı olur.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Fransa'nın ünlü şarap bölgelerinden birinde, bir şarap üreticisi yeni bir fermantasyon tekniği denedi.

Ancak sonuçta ürettiği şarap, oldukça kötü kokuyordu ve kimse içmek istemiyordu.

Üretici, bunun "ölümsüzlük şarabı" olduğunu iddia ederek durumu kurtarmaya çalıştı. Tüm bu olaylar, bölgedeki diğer üreticilerin alay konusu oldu ve "ölümsüzlük şarabı" adıyla anılmaya başladı.

TESPİTLİ YORUM

@alperk55 Parayı ilk bulan adam diğerlerine nasıl kabul ettirmiş.

Adam senden buğday alıp kağıt veriyor ve seni buna ikna ediyor...

GülüYorum

@Boylakadam Bir keresinde annem beni döverken, babam annemin elinden beni kurtarıp, anneme;

"NAPIYORSUN

O TÜP BEBEK,

BİZ ONA PARA

VERDİK" demişti.

AlkışlıYorum

@belkimbilir Bir şeyi üç gece düşünüp halledemediyseniz dördüncü gecenizi de heba etmeyin...