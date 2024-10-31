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KÖK VE TABAN AYLIK DEĞİŞİYOR! Emekliye ek zam yasası geliyor! SSK, Bağ-Kur maaşı 15.000 TL mi olacak?

2025 yılının Ocak ayında tüm emekli maaşlarına yapılacak zam için hazırlıklar devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenen zam oranı emeklilerin gelir seviyesini korumak amacıyla refah payı ile desteklenebilir. Refah payı sayesinde zam oranlarının eşitlenmesi gündeme gelirken, bu sürecin iki olası formülle yürütüleceği belirtiliyor. Peki, emekliye ek zam yasası gelecek mi? Kök ve taban aylıklar ne kadar olacak? İşte emeklilerin maaş artışına dair son gelişmeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 06:58 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 08:19
KÖK VE TABAN AYLIK DEĞİŞİYOR! Emekliye ek zam yasası geliyor! SSK, Bağ-Kur maaşı 15.000 TL mi olacak?

Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranının 3 Ocak'ta açıklanması beklenirken ek artışlar ve refah payı düzenlemeleri de masaya yatırılacak. Türkiye genelinde milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu zam oranı, enflasyon rakamlarıyla birlikte açıklanacak ve SSK, Bağ-Kur ile memur emeklileri için farklı seviyelerde uygulanacak. Konuyla ilgili detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Youtube hesabından paylaştığı video ile anlattı.

KÖK VE TABAN AYLIK DEĞİŞİYOR! Emekliye ek zam yasası geliyor! SSK, Bağ-Kur maaşı 15.000 TL mi olacak?

İşte konuşmalarından öne çıkanlar;

3 Ocak'ta 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak. Dolayısıyla 6 aylık enflasyon burada belirleyici oluyor. Nasıl belirleyici oluyor? SSK ve Bağkur'un 6 aylık enflasyon artışı bu oran kadar oluyor, memurlar ve memur emeklilerinin ise alacakları %6'lık toplu sözleşme artışının üzerindeki enflasyon farkını yine bu 6 aylık oran belirliyor.

KÖK VE TABAN AYLIK DEĞİŞİYOR! Emekliye ek zam yasası geliyor! SSK, Bağ-Kur maaşı 15.000 TL mi olacak?

6 aylık enflasyon kaç çıkacak? Ona göre de bu ek zammın ve özellikle kök aylık ve taban aylıklara yapılacak artışların hangi yasal düzenlemeyle değişeceğini birlikte görelim.

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