KÖK VE TABAN AYLIK DEĞİŞİYOR! Emekliye ek zam yasası geliyor! SSK, Bağ-Kur maaşı 15.000 TL mi olacak?

Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranının 3 Ocak'ta açıklanması beklenirken ek artışlar ve refah payı düzenlemeleri de masaya yatırılacak. Türkiye genelinde milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu zam oranı, enflasyon rakamlarıyla birlikte açıklanacak ve SSK, Bağ-Kur ile memur emeklileri için farklı seviyelerde uygulanacak. Konuyla ilgili detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Youtube hesabından paylaştığı video ile anlattı.

İşte konuşmalarından öne çıkanlar; 3 Ocak'ta 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak. Dolayısıyla 6 aylık enflasyon burada belirleyici oluyor. Nasıl belirleyici oluyor? SSK ve Bağkur'un 6 aylık enflasyon artışı bu oran kadar oluyor, memurlar ve memur emeklilerinin ise alacakları %6'lık toplu sözleşme artışının üzerindeki enflasyon farkını yine bu 6 aylık oran belirliyor.