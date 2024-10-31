Tutuklanan CHP’li Ahmet Özer’in sevk ve karar yazısı! PKK ile hiyerarşik ilişki içinde... Seçimden 2 önce milyonluk para trafiği

Yazıda, Diyarbakır'da bulunan cezaevindeki koğuşta yapılan aramada ele geçirilen materyallerde şüpheli Özer'in adının geçtiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

CHP'li Ahmet Özer'in PKK ile ilişkisi ne?

Karar yazısında şüpheli Ahmet Özer'in üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçuna ilişkin mevcut delil durumuyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

ÖZER ÖRGÜTLE HİYERARŞİK İLİŞKİ İÇİNDE Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasına hükmettiği Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki karar yazısında, tespitler sonucunda Özer'in, süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik arz eden eylemlerle örgütle hiyerarşik ilişki içinde olduğuna dair kanaat oluştuğu vurgulandı.

Terör örgütü PKK 'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer , tutuklandı. Özer, "PKK/KCK (TDÖ-Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) mensubiyetine göre Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklandı.

Terörden tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer (İHA)

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİYLE GÖRÜŞME



Özer hakkında iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip tedbirleri neticesinde elde edilen tape kaydı ve HTS kayıtlarında "örgütsel fayda" olan kişilerle görüşme yaptığının belirlendiği kaydedilen yazıda, şüphelinin iki kardeşi örgütün kırsal alanında olan, bir kardeşi ise terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunan M.K. ile görüştüğü belirtildi.

Yazıda, Özer'in terör örgütü PKK/KCK'dan işlemi bulunan 694 farklı kişiyle iletişiminin olduğu, bu şahısların 5'inin cezaevinde, 47'si hakkında arama kaydının, 3'ü hakkında uluslararası arama kaydının olduğu, birinin de kırmızı bültenle arandığı anlatıldı.





MAKAM ODASINDAKİ ARAMADA ÖRGÜT LEHİNE YAYIN YAPAN DERGİ BULUNDU



Şüpheli Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığındaki makam odasında gerçekleştirilen aramada terör örgütü lehine yayın yapan derginin bulunduğu ve örgütsel olduğu değerlendirilen evrakın ele geçirildiğine işaret edilen yazıda, tüm bu tespitlerle Özer'in, süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemlerle örgütle hiyerarşik ilişki içinde olduğuna dair hakimliğin kanaat oluşturduğu bildirildi.

Yazıda, Özer'in, Esenyurt Belediye Başkanı olduğu dikkate alındığında delil karartma şüphesinin bulunması, açık kaynak araştırması, HTS inceleme raporu, banka hesap dökümleri, tape kayıtları ve tüm kolluk tutanakları ile şüpheli savunmaları göz önüne alındığında üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu anlatıldı.