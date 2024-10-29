Vücudunun bazı kısımlarıyla aynı ölçülere sahip olan insanlara aşık olma eğilimindeyiz:

Yapılan araştırmalara göre insanlar, benzer akciğer kapasitesine sahip ve orta parmak uzunlukları benzer olan kişilere aşık olma eğiliminde oluyor.

Erkeklerin/kadınların burunları köpekler gibi davranıyor:

Çıktığınız kızın/erkeğin sizinle ilgilenip ilgilenmediğini nasıl anlarsınız? Peki, kesinlikle adamın burnuna bakın. Burun delikleri genişliyorsa, daha uzun süreler havayı içine çekiyordur ve derin nefes alıyordur. Bu, bir adamın sizinle ilgilendiği anlamına gelir. İnsanlar hayvanlardan evrimleşmiştir ve bazı alışkanlıklar onları terk etmez. Hayvanlar genellikle eşlerini karşı cinsin feromonlarını koklayarak seçerler. Aynı şey insanlar için de geçerlidir; birisine ilgi duyduklarında bilinçaltında hayvanlara benzer davranışlar sergilerler.

Bu koklama eylemi bilinçaltı bir etkidir. Bunu yapan kişi vücudunun bu şekilde tepki verdiğini hiç bilmez veya tamamen farkında değildir. Ancak vücudu yine de bunu yapar. Bu yüzden bir kişiye ilgi duyduğumuzda onun kokusunu daha iyi hatırlama eğiliminde oluruz.

Gereksiz şeylere gülmek:

Eğer seks sırasında en azından bir kere bile gülmüyorsanız, bu yanlış kişiyle yakınlaştığınız anlamına gelir. Çünkü gülmek, birbirinizle ilgili herhangi bir güvensizliğiniz, kaygınız olmadığını ve herhangi bir farkındalığınızın olmadığını simgeler.

O sana aşık oluyor:

Eğer o kişi sizinle konuşurken size doğru eğilmiyorsa, eğer o kişi sizinle konuşurken başını eğmiyorsa... Bu onun sizinle ilgilenmediği anlamına gelir.

Daha çok ilgi duyduğumuz insanlara doğru yönelme eğiliminde oluruz. Kişinin konuşma hızına ve tonlamasına dikkat edin. Eğer bir erkek sizden hoşlanıyorsa daha yavaş, daha sakin konuşacaktır ve sesi daha kalın bir tona dönecektir.

4 dakika:

Eğer bir buluşmadaysanız, zihniniz aslında bu kişiyle etkileşime devam edip etmeme kararını 4 dakika içerisinde veriyor. Yani bir insanla ilişki potansiyeline karar vermek sadece 4 dakikanızı alıyor.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Çin'de bir teslimatçı, kısa bir kestirme kullanmaya çalışırken kendini bir maratonun parkurunda buldu. Teslimatı yapmaya devam ederken koşucular arasında dikkat çeken teslimatçı, maratonun en tuhaf katılımcısı olarak bolca fotoğraf çektirdi.

Teslimat sırasında aldığı alkışlarla bu deneyimi eğlenceli bir hatıra olarak anlattı.



TESPİTLİ YORUM

@ilginchakkaten Yakarsa dünyayı, kendine olan saygısından sustuğu için zayıf sandığınız, nasılsa nazik davranıyor diye sabrını sınadığınız insanlar yakar.



GÜLÜ YORUM

@fatihlerdir Amcanın biri geldi altın bozduruyor.

Batmış. "Yozgat'ta 3 tane mobilya dükkanım vardı, gitti" dedi.

"Noldu" dedik, "Nazar" dedi.

Konuştuk biraz, kumarda yemiş.



ALKIŞLI YORUM

@cans3ray İş yeriniz "Biz bir aileyiz" diyorsa hisse isteyin.