Saraçhane vol 2.0! İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e 'Çağlayan' kumpası... CHP ve DEM'lilere "Cumhurbaşkanı Ekrem" sloganları attırdı



EKREM İMAMOĞLU'NUN KURULTAY PLANI!



Hatırlanacağı üzere Ekrem İmamoğlu 29 Ekim'de Genel Merkez'e karşı bayrak açıp yine 'değişim' demiş, İmamoğlu'nun yakın çalışma ekibindeki Gökhan Günaydın da "Kurultay için imza toplayan hain değildir" çıkışında bulunmuştu.



Özgür Özel yönetiminden rahatsız olan ve Mansur Yavaş huzursuzluğu yaşayan Ekrem İmamoğlu'nun kurultay için tüm şartları zorlayıp Özel'in karşısına Gökhan Günaydın'ı aday olarak çıkarmayı planladığı kulislerde konuşuluyor.



İmamoğlu'nun Şubat 2025'te olağanüstü kurultay için zemin yoklayacağı değerlendiriliyor.

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