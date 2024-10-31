Saraçhane vol 2.0! İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e 'Çağlayan' kumpası... CHP ve DEM'lilere "Cumhurbaşkanı Ekrem" sloganları attırdı

695 PKK'lıyla irtibat halinde olduğu tespit edilen ve 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüşen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CHP, Özer'i aklama yarışına girerken CHP İstanbul İl Başkanlığı otobüs kaldırıp Çağlayan Adliye'si önünde 'taşımalı provokasyon' yaptı.
Ekrem İmamoğlu'ndan Çağlayan'da siyasi şov (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
İMAMOĞLU'NDAN SİYASİ ŞOV: ISMARLAMA SLOGAN ATTIRDI
DEM Partililerle adliyeye gelen Ekrem İmamoğlu ise deyim yerindeyse siyasi şova soyundu. Üst düzey terör örgütü üyeleri ile telefon görüşmeleri ortaya çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e arka çıkan CHP'li İBB Başkanı, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları attırdı.
Bu yaşananlar akıllara 6'lı masa sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan Saraçhane operasyonunu getirdi. Bu kez özne Kılıçdaroğlu değil Özgür Özel idi.
SARAÇHANE VOL 2.0
Özel'in sabah saatlerinde İstanbul'da olacağı bilinirken İmamoğlu ön alıp CHP ve DEM'lileri adliyeye önüne yığdı. Ismarlama bir şekilde "Cumhurbaşkanı Ekrem" sloganları atıldı.
Ortaya çıkan tablo "Saraçhane vol 2.0" yorumlarını da beraberinde getirdi. Özgür Özel'e operasyon çekildiği söylendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Takvim.com.tr / Arşiv)
ÖZGÜR ÖZEL ÇAĞLAYAN TİYATROSUNU GÖRDÜ
Çağlayan tiyatrosunu gören Özel ise "Tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum" açıklamasını yaptı.
CHP PM'sinin 3 Kasım'da İstanbul'da toplanacağı öğrenildi.