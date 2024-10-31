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Saraçhane vol 2.0! İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e 'Çağlayan' kumpası... CHP ve DEM'lilere "Cumhurbaşkanı Ekrem" sloganları attırdı

Özgür Özel'e karşı kurultay hazırlıklarında olduğu konuşulan Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası siyasi şova soyundu. Özel'in İstanbul'da olmayışını fırsat bilen İmamoğlu ön alıp CHP ve DEM'lileri adliyeye önüne yığdı. Ismarlama bir şekilde "Cumhurbaşkanı Ekrem" sloganları attırdı. Ortaya çıkan tablo "Saraçhane vol 2.0" yorumlarını da beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu'na 'Saraçhane' operasyonu çeken İmamoğlu'nun Özel'e de 'Çağlayan' kumpası kurması sonrası gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 00:12 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 13:23
Saraçhane vol 2.0! İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’Çağlayan’ kumpası... CHP ve DEM’lilere Cumhurbaşkanı Ekrem sloganları attırdı

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695 PKK'lıyla irtibat halinde olduğu tespit edilen ve 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüşen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP, Özer'i aklama yarışına girerken CHP İstanbul İl Başkanlığı otobüs kaldırıp Çağlayan Adliye'si önünde 'taşımalı provokasyon' yaptı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Çağlayan'da siyasi şov (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Ekrem İmamoğlu'ndan Çağlayan'da siyasi şov (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

İMAMOĞLU'NDAN SİYASİ ŞOV: ISMARLAMA SLOGAN ATTIRDI

DEM Partililerle adliyeye gelen Ekrem İmamoğlu ise deyim yerindeyse siyasi şova soyundu. Üst düzey terör örgütü üyeleri ile telefon görüşmeleri ortaya çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e arka çıkan CHP'li İBB Başkanı, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları attırdı.


Bu yaşananlar akıllara 6'lı masa sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan Saraçhane operasyonunu getirdi. Bu kez özne Kılıçdaroğlu değil Özgür Özel idi.

SARAÇHANE VOL 2.0

Özel'in sabah saatlerinde İstanbul'da olacağı bilinirken İmamoğlu ön alıp CHP ve DEM'lileri adliyeye önüne yığdı. Ismarlama bir şekilde "Cumhurbaşkanı Ekrem" sloganları atıldı.

Ortaya çıkan tablo "Saraçhane vol 2.0" yorumlarını da beraberinde getirdi. Özgür Özel'e operasyon çekildiği söylendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Takvim.com.tr / Arşiv)

ÖZGÜR ÖZEL ÇAĞLAYAN TİYATROSUNU GÖRDÜ

Çağlayan tiyatrosunu gören Özel ise "Tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

CHP PM'sinin 3 Kasım'da İstanbul'da toplanacağı öğrenildi.

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EKREM İMAMOĞLU'NUN KURULTAY PLANI!

Hatırlanacağı üzere Ekrem İmamoğlu 29 Ekim'de Genel Merkez'e karşı bayrak açıp yine 'değişim' demiş, İmamoğlu'nun yakın çalışma ekibindeki Gökhan Günaydın da "Kurultay için imza toplayan hain değildir" çıkışında bulunmuştu.

Özgür Özel yönetiminden rahatsız olan ve Mansur Yavaş huzursuzluğu yaşayan Ekrem İmamoğlu'nun kurultay için tüm şartları zorlayıp Özel'in karşısına Gökhan Günaydın'ı aday olarak çıkarmayı planladığı kulislerde konuşuluyor.

İmamoğlu'nun Şubat 2025'te olağanüstü kurultay için zemin yoklayacağı değerlendiriliyor.

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