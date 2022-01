Sıcak kanlı kızların yaşadıkları

DAVRANIŞLARINI kendilerine özel sanan erkeklere izahatte bulunmak.

KENDİSİNE işaret verildiğini zanneden erkekleri usulünce geri püskürtmek.

DİĞER kızların nefretini ensesinde hissetmek.

VE dahi diğer kızların daima sevgilileri ile aralarına tampon olmasını hayretle izlemek.

AYRILDIKLARI ortama geri dönerken aniden kesilen fısıltılara şahit olmak.

- Ay hiç sorma benimkinde de gözü var bence.

- Geçen ay Serhat kendini zor kurtarmış.

- Manyak mıdır nedir bilmiyorum ki?!

- Şişşşş tamam geliyor...

HALİNİ tavrını yanlış anlayıp hamle yapan ama reddedilen erkeklerin yaydığı dedikodularla mücadele etmek.

ÖNCE kendisi istedi, sonra reddetti, havasından geçilmiyor resmen!

- Yok abi pas vermeyince çirkefleşti.

- Ağzımın içine girecekti sorsan herkese böyleymiş...

Yedik biz de.

SEVGİLINİN sürekli eleştirilerine maruz kalmak.

- Ya tamam sıcak kanlısın da, abartıyorsun!

- Ne alakası var?

- Var işte, akşam adamın ağzının dibindeydin resmen.

- Müzik sesinden duyamadığım için...

- Tamam, bir daha istemiyorum.

VE sevgililerinden ayrılmasının sebebi olarak bu yönünün başı çekmesi.

BİRİYLE konuşurken çok fazla dokunmalarının getirdiği kaçınılmaz sıkıntılar...

"PARDON sanırım davranışını yanlış yorumladım" sözünü çok sık duymaları...

HER defasında söz verip, yine de huyundan vazgeçememek.

İŞ YERİNDEKI her hareketinin "kariyerinde yükselmek" için bir adım olduğunun düşünülmesi...

ÇOĞU zaman, bir zamanlar tanıştığı, kendisine çok yakın davranan insanları hatırlayamamak...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

1863'te çıkan ilk nüfus cüzdanları biraz ağırmış ve bu yüzden fesin altında taşınırmış, hatta fesin içine dikildiği de olurmuş.

Bu yüzden kafa kağıdı olarak anılmaya başlamış.



TESPİTLİ YORUM

@ayseninbavulu Mesaj attıktan sonra aniden çevrimdışı olanlar, noluyor o an, çatıdaki okçular tarafından vuruluyor musunuz?



NE KADAR OLDU?

Adanalı dizisinde komada olan Yavuz, Adana kebap koklatılarak yoğun bakımdan çıkartılalı 12 YIL OLDU.



ALKIŞLIYORUM

@oztrkefendi Annesi oğlumuza (3) "Baban gelene kadar çizgi film izleyeceksin, o gelince kapatacaksın" demiş. Eve girdim beni sürekli görmezden geliyor, karşısında oturuyorum ses yok, dokunuyorum tepki yok.

Neyse annesi "Kapat artık baban geldi" deyince, verdiği o cevap: Nerdeki babam ben görmüyorum.