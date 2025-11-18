Bir zeki kadın "Hımm, ilginç" diyorsa bilin ki iki ihtimal vardır:Az önce söylediğiniz şey hiç ilginç değildir.O an sizi kırmamak için beyninde acil durum protokolü devreye girmiştir.Gerçekte beyninden geçen:"Nereden başlayıp nasıl açıklasam da üzülmese?"Zeki kadın, problemi çözerken ışık hızında çalışır.Ama çözümü anlatırken karşısındakinin gözlerinde "donma işareti" çıkmasın diye yavaşlatır, çizerek açıklar, örnek verir, analoji yapar… Sonunda karşısındaki:"Ben hâlâ anlamadım ama sen bilirsin." Bu da zaten istediği sonuçtur.Zeki kadın tartışmaya iddia etmek için değil, açıklık getirmek için girer.Ama karşısındaki bunu bilmez ve 30 saniye içinde pişman olur.Bir tartışmayı bitirmenin en kısa yolu:"Tamam, sen haklısın…" - Zeki kadın, tartışmayı uzatmamak için.Zeki bir kadına "Bakalım beni çözebilecek misin?" diye hava atan erkek 45 saniye sonra "Yok ben şaka yapmıştım" moduna girer. Çünkü o çoktan çözmüştür:Travmaların...Eski sevgilin...Gizli hobilerin...Hangi cümlede yalan söylediğin...Ve henüz kendine itiraf etmediğin endişelerin...Hepsi...Zeki kadın oturup sessizce çay içer.Ama o sırada:Odanın düzenini analiz eder, Üç kişinin beden dilini okur, Bir kişinin yalan söylediğini çözer...Yeni bir fikir üretir...Ve çayın demlenme süresinin optimum olmadığını fark eder.Aynı anda.Bazı insanlar bakar.Zeki kadın bakar ve görür.Ortamdaki saçmalığın desibelini ölçer, ortam IQ ortalamasını tahmin eder, kimin gereksiz özgüven patlaması yaşadığını hemen tespit eder.Bu cümle…Bu cümle aslında binlercekelimenin susturulmuş hâlidir.Bir sessizliktir ki:Telaş düzeyi 1000.Özür dileme hissi 1200.Doğruyu anlama zorunluluğu 1500...dedikten sonra zaten hiçbir şeydemesine gerek kalmaz.Sadece soru sorar.Öyle sorar ki kişi kendi anlattığı yalanın içine kendi düşer.Ve zeki kadın sadece şöyle der:"Anladım." Bu "anladım"ın içinde:"Ben her şeyi çözdüm ama sana bırakıyorum" teması vardır.Çünkü zekâsının karşısında en çok yorulanlar dürüst olmayanlardır.Onları çözmek kolaydır ama dinlemek zor.Zeki kadın sinirlenmez, sadece not alır... O kalemi eline sakince alıyorsa bitmişsiniz.Bu bir liste değildir.Bu bir gelecektir.1980'de Florida'da bir fotoğrafçı su kenarında çalışırken, ansızın bir timsah çıkıp 3.000 dolarlık kamerayı kaptı. Fotoğrafçı bir an bile düşünmeden timsahın üzerine atladı. Yaklaşık 30 saniyelik kısa ama efsanevi bir boğuşma yaşandı; timsah şaşırdı, adam vazgeçmedi. Sonunda timsah kamerayı bırakıp hızla suya süzüldü. Ertesi gün gazete bu olayı tek cümleyle özetledi:Tamamolabilirben de buhayata ilk defageliyorumsonuçta.Acemisiyim her şeyin... (Eşeğin yapmayacağı hataları yaptıktan sonra...)