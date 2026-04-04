İlişkiler aslında çok net bir sistemle çalışır: Başta 5G hızında aşk, sınırsız paket ilgi, her yerde çeken çekim gücü… Sonra bir gün gelir, aynı evin içinde "Wi-Fi çekmeyen alanlar" oluşmaya başlar. Ve o alanlar genelde fiziksel değil, tamamen psikolojik kapsama dışıdır.

İşte ilişkilerde sinyalin düştüğü o kritik bölgeler:

"İyiyim" bölgesi (Ama aslında değil):

Bu alan, ilişkinin Bermuda Şeytan Üçgeni'dir.

"Bir şeyin mi var?"

"Yok, iyiyim."

Sinyal gider, anlam gider, mantık gider. Erkek tarafı bu noktada modemi kapatıp açmak ister ama sorun donanımsal değil, tamamen gizli bir yazılım güncellemesidir.

Maç izleme frekansı:

Erkek için: Full HD, kesintisiz yayın.

Kadın için: "Bana bakmıyorsun" hatası.

Bu bölgede Wi-Fi değil, direkt hayat çekmez. Özellikle kritik bir maçta gelen "Beni dinliyor musun?" sorusu, bağlantıyı komple koparır. Erkek o an hem maçı hem hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır.

Alışveriş merkezi tüneli:

Kadın: Yüzde 100 çekim, ultra hızlı bağlantı...

Erkek: Edge bile yok.

Erkek bu bölgede zaman kavramını kaybeder. Bir kabine girilir ve kadın "Bir şey deneyeceğim" der… Erkek için o an sistem çöker. 3 saat sonra çıkan kişi aynı kişi midir, yoksa güncellenmiş bir versiyon mudur, bilinmez.

Geçmiş konular arşivi (Cloud sistemi):

Kadınlar bu alanda sınırsız depolama alanına sahiptir.

2017 yılında saat 16:42'de söylenen bir cümle, bugün tekrar indirilebilir.

Erkek: "Ben onu öyle demek istemedim…"

Kadın: "Ama dedin."

Bu alan, internet hızının değil, hafızanın güçlü olduğu bir veri merkezi gibidir.

Arkadaş ortamı gürültüsü:

Erkek arkadaşlarıyla: Kahkaha, bağırış, Yüzde 200 çekim.

Kadın mesaj atar: "Neredesin?"

Ve o mesaj görülür… ama cevap verilemez. Çünkü ortamda Wi-Fi değil, "erkeklik onuru" çekmektedir. Cevap gecikince sistemde "soğukluk" uyarısı çıkar.

"Sen beni anlamıyorsun" çukuru:

Bu alan kara delik gibidir. Ne söylesen yanlış, ne sussan doğru.

Erkek çözüm üretmek ister.

Kadın anlaşılmak ister.

Ama frekanslar tutmaz. Çünkü biri teknik servis, diğeri müşteri hizmetleri modundadır.

Tatil planı krizi:

Kadın: "Her şey planlı olsun"

Erkek: "Gider bakarız" Bu noktada bağlantı direkt kesilir.

Kadın Google Maps, erkek "İçgüdüsel Navigasyon Sistemi" kullanır. Sonuç: Kaybolan tatil, düşen sinyal, artan gerilim.

Sonuç: Modem ayarı şart:

İlişkilerde Wi-Fi çekmeyen alanlar kaçınılmazdır.

Önemli olan o bölgelerde kavga etmek değil, sinyal güçlendirici olmaktır.

Bazen bir sarılma, bazen "haklısın" demek, bazen de hiçbir şey dememek… İşte bunlar ilişkinin çekim gücünü artıran gizli şifrelerdir. Çünkü unutmayın:

Aşk, her yerde çekmez… Ama doğru kişiyle, çekmeyen yerde bile konuşacak bir şey bulunur.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İspanya'da bir kadın, ölen kocasının kimlik kartını alıp erkek kılığına girdi.

Saçını kesti, bıyık yaptı, erkek gibi giyindi ve kocasının adını kullanarak 20 yıl boyunca yaşadı.

Bankaya gitti, doktora gitti, hatta oy bile kullandı.

Gerçek ortaya çıktığında kadın "Kocam ölünce evsiz kalacaktım, başka çarem yoktu" dedi. Mahkeme, kadının ekonomik zorluklarını göz önünde bulundurarak cezayı sadece para cezasına çevirdi.

GülüYorum

Komutanlarla dolu minibüs çıkış yaparken araç komutanı kafasını camdan uzatıp bana kolay gelsin asker dedi.

Bende refleks olarak elimi kalbime doğru götürüp eyvallah demiştim.

Adam minibüsü durdurup indi 25 kere eyvallah diyerek şınav çektirmişti.

Kışlada ismim eyvallaha çıktı...