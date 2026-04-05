TAŞ DEVRİ – "KONTÖR VARSA AŞK VAR" (2000–2005)

Ortam: MSN + Nokia Romantizm seviyesi: Bütçeye bağlı MSN'de nick değiştirme:

"Sensizliğe alışıyorum…" aslında Ayşe'ye gönderme Titreşim atma: "Ben buradayım" demenin ilkel yolu Kontör bitince ilişki askıya alınır. O dönemin en büyük dramı:

"Mesaj yazdım ama gönderemedim"



SMS R

ÖNESANSI – "AZ HARF ÇOK DUYGU" (2005–2010)

Ortam: SMS Romantizm seviyesi:

Şiirsel ama kısaltılmış "Seni seviyorum" = "sn svyrm" 160 karaktere roman sığdırma çabası Gece mesajı atan: Ciddi niyetli sayılır Flört matematiği: Mesaj süresi uzadıkça aşk derinleşir

FACEBOOK ÇAĞI – "DÜRT BENİ SEVİYOR MUSUN?" (2010–2013)

Ortam: Facebook Romantizm seviyesi:

Yarı halka açık Fotoğraf beğenmek:

"İlgileniyorum" Aynı fotoğrafa 3 yorum:

"Net aşık" "Dürtmek": Flörtün karanlık büyüsü Yeni kavram: Stalk doğdu. İnsanlar artık geçmişi kazıyor.



INSTAGRAM EVRİMİ – "HİKAYEYE YÜRÜME SANATI" (2014–2018)

Ortam: Instagram Romantizm seviyesi:

Estetik + manipülasyon Story'ye şarkı koyma:

Gizli mesaj İlk mesaj: "..." (anlamını kimse bilmiyor ama etkili) Yanlışlıkla eski fotoğrafı beğenmek: Küçük çaplı kriz Bu dönemin en kritik sorusu: "Story'mi neden görmedi?"

WHATSAPP KRİZLERİ – "MAVİ TİK GERÇEĞİ" (2016–2020)

Ortam: WhatsApp Romantizm seviyesi:

Sinir harbi "Yazıyor…" görünüp mesaj gelmemesi: Gerilim Son görülme kapatma:

Stratejik hamle Ses kaydı süresi uzadıkça:

Tartışma büyür Türkiye'ye özgü refleks:

"Online'sın ama yazmıyorsun?"

DATING APP DÖNEMİ – "SEÇ, KONUŞ, KAYBOL" (2020–2023)

Ortam: Tinder + Bumble Romantizm seviyesi:

Hızlı tüketim 3 gün konuş: 4. gün yok ol Herkes "kahve sever": standart profil Aynı anda birden fazla kişiyle konuşma: Karışıklık Yeni korku: Ghostlanmak





TÜRKİYE'YE ÖZEL ARA EVRE – "DEDEKTİF MODU"

Ortam: Her yer Romantizm seviyesi:

Şüphe + analiz Instagram, Facebook, LinkedIn, çevre analizi "Bu kim?" sorusu: Sorgu başlangıcı Arkadaşlardan bilgi toplama Bu aşamada kişi: Sevgili değil, araştırmacı olur.



KRİZ EVRESİ – "KÜÇÜK KAVGA, BÜYÜK SONUÇ"

Ortam: WhatsApp + yüz yüze Romantizm seviyesi:

Gerilim "Hiçbir şey yok": Bir şey var "Sen bilirsin": Yanlış cevap verdin Nokta ile biten mesaj:

Mesafe sinyali Formül:

Küçük konu+ego = büyük kriz

SOĞUMA EVRESİ – "MESAFE KOYALIM"

Romantizm seviyesi:

Düşük Geç cevaplar: Story var, mesaj yok "Yoğunum" kelimesinin sık kullanımı Gerçek durum: İlişki zayıflamıştır.



GHOST EVRESİ – "ANİ KAYBOLUŞ"

Romantizm seviyesi:

Yok Mesajlara cevap kesilir İletişim tek taraflı kalır Ama sosyal medya aktif devam eder En ağır durum: Görüp cevap vermemek



SON FORM – "ADI YOK AMA VAR"

Romantizm seviyesi:

Tanımsız Net bir ilişki tanımı yok İletişim devam eder Döngüsel tartışmalar İlişki durumu:

Tanımlanamayan bağ



ÖKÜZ



Olay bir üniversitede, bir profesör ile bir öğrenci arasında geçer.

Öğrenci, yemekhanede boş yer bulamadığı için profesörün yanına oturur.

Profesör bu durumu kabullenemez ve öğrenciye:

- Öküzlerle kuşlar bir arada oturamaz, der.

Öğrenci hiç bozuntuya vermez:

- O zaman ben uçayım, der ve kalkar.

Profesör bu durumu içine sindiremez ve öğrenciyi sınavdan bırakmak için elinden geleni yapar. Ancak öğrenci, soruların hepsini eksiksiz cevaplandırır.

Bunun üzerine profesör:

- Sana bir soru soracağım, der.

- Yolda karşına iki kese çıktı; birinde akıl, diğerinde para var.

Hangisini alırdın?

Öğrenci:

- Parayı alırdım, der.

Profesör:

- Ben aklı alırdım, der.

Öğrenci karşılık verir:

- Doğaldır, insan neye ihtiyacı varsa onu alır.

Çıldırmak üzere olan profesör, öğrencinin sınav kağıdına büyük harflerle "ÖKÜZ" yazar ve kağıdı verir.

Odadan çıkan öğrenci birkaç dakika sonra geri gelir:

- Hocam, imzanızı atmışsınız ama notum nerede? der.







@Cemil_Marki Çevremdeki bütün erkeklere abi diye hitap ediyorum. Onlar da bana abi diyo. Kadınlara abla demiyorum onlar da bana abi demiyo. Kim kaç yaşında noluyo hiçbi fikrim yok





BUNU BİLİYOR MUYDUN?



İngiltere'de bir adam soygun yapıp yakalanır. "Uyurgezerim" der, doktor raporu alır. Mahkeme "Mazeret değil" dese de cezada indirim yapar. Adam tahliye olur.

Bir süre sonra yine soygun yapar, yine yakalanır, yine aynı raporu getirir.

Mahkeme bu kez sert çıkar:

"İlk seferinde güvendik, sen bunu suç işleme izni gibi kullandın.

Uyurgezer olduğunu biliyorken neden kendini bağlamadın, neden kapıları kilitlemedin?" der.

Yine de raporu tamamen reddetmez.

Cezasını indirir, ama bu kez çok az indirir. Adamın cezası sadece üç ay uzar.

Çıkınca avukatına sorar:

"Neden bu kadar az uzattılar?" Avukatı:

"Çünkü artık sana 'bilinçli uyurgezer' diyorlar. Bir dahaki sefere hiç uzatmazlar, direkt katlarlar." Adam bir daha soygun yapmaz.